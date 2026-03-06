search
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση

06.03.2026 06:02

Καιρός: Εμμονή καλοκαιρίας με ρωγμές αστάθειας – Το «παιχνίδι» του καιρού συνεχίζεται!

06.03.2026 06:02
kairos 6654- new

Ο φετινός Μάρτιος συνεχίζει να κινείται σε ένα ιδιότυπο τέμπο, με την καλοκαιρία να επιμένει πεισματικά, αφήνοντας όμως μικρές “ρωγμές” για τοπικές αστάθειες.

Παρά τη μικρή υποχώρηση του υδραργύρου, η ζέστη διατηρείται σε επίπεδα πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή, την ώρα που τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο χειμώνας που μας πέρασε (2025–2026) ήταν ο δεύτερος θερμότερος στα χρονικά των καταγραφών στην Ελλάδα από το 1960. Με το 86% των ημερών του χειμώνα να βρίσκονται πάνω από τη μέση κλιματική τιμή, η τάση της αύξησης της θερμοκρασίας είναι πλέον αδιαμφισβήτητη, καταγράφοντας παράλληλα πολύ χαμηλά ποσοστά χιονοκάλυψης αλλά και αξιοσημείωτα υψηλά επίπεδα υγρασίας.

Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός παρουσιάζεται κάπως “μπερδεμένος”. Ενώ η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, τοπικά πιο αυξημένες. Ήδη από το πρωί, σημειώνονται τοπικές βροχές στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, ενώ το απόγευμα η αστάθεια θα μετατοπιστεί προς τη Δυτική Πελοπόννησο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά λόγω ομίχλης.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο από το απόγευμα στα 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, φτάνοντας στα βόρεια τους 16-17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός παραμένει ανοιξιάτικος με παροδικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 5 μποφόρ, με τον υδράργυρο στους 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η λιακάδα θα κυριαρχήσει με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 17 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι έως 4 μποφόρ, εξασθενώντας από το μεσημέρι σε ασθενείς μεταβλητούς.

Το Σαββατοκύριακο το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει γενικά καλό, με κάποιες “χαζοβροχές” να σπάνε τη μονοτονία. Το Σάββατο, νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές θα απασχολήσουν την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς, ενώ στα νότια και δυτικά θα φτάσει τους 18-19. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ.

Την Κυριακή, ο αίθριος καιρός θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τη Θεσσαλία όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Η πιο αισθητή πτώση του υδραργύρου αναμένεται τη Δευτέρα, επαναφέροντάς μας σε πιο συμβατά με την εποχή επίπεδα.

Να έχετε μια όμορφη Παρασκευή και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο!

