Ναύπλιο: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα μετά από πτώση στον λόφο του Προφήτη Ηλία

Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι της Πέμπτης (05.03.2026) στο Ναύπλιο, όταν 78χρονος τουρίστας τραυματίστηκε μετά από πτώση κατά τη διάρκεια εξόρμησής του στον λόφο του Προφήτη Ηλία.

Ο 78χρονος από τη Νορβηγία τραυματίστηκε σοβαρά, καθιστώντας αδύνατη τη μετακίνησή του. Αμέσως κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωσή του.

Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ ενώ έσπευσε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, το οποίο ανέπτυξε ειδικό σχέδιο για την ανάσυρση του τραυματία από το δύσβατο σημείο, σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr.

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άτυχο τουρίστα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια σε σημείο όπου μπορούσε να παραληφθεί από ασθενοφόρο όχημα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

