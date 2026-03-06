Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη 47χρονου που αγνόησε σήμα για έλεγχο – Κατάπιε ηρωίνη για να γλιτώσει τη σύλληψη, νοσηλεύεται φρουρούμενος

Μικροποσότητα ηρωίνης φέρεται να κατάπιε 47χρονος προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, ενώ συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει κι ανέπτυξε ταχύτητα.

Στην προσπάθεια να διαφύγει παραβίασε δύο πινακίδες STOP και ξεπερνώντας το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων οδηγών,.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να προχωρήσουν στον έλεγχο του 47χρονου. Ο ίδιος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης που κατείχε, και γι’ αυτόν τον λόγο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος για προληπτική ιατρική παρακολούθηση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και επικίνδυνη οδήγηση.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 22χρονος για παιδική πορνογραφία – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Κερατσίνι: Διαρρήκτες βρήκαν άδεια την ταμειακή σε φούρνο και έφυγαν με… γαλακτομπούρεκα (video)

Ναύπλιο: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα μετά από πτώση στον λόφο του Προφήτη Ηλία

