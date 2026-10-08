Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Πετρούπολη

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Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 03:40 άγνωστοι δράστες έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και πέταξαν μέσα μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό. Από τη φωτιά που προκλήθηκε σημειώθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο κατάστημα.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση των δραστών.

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