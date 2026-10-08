Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

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Σημαντικά στοιχεία σχετικά με τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στον οργανισμό του εντοπίστηκε προποφόλη, καθώς και ουσία που ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών.

Οι βενζοδιαζεπίνες αποτελούν κατηγορία φαρμακευτικών ουσιών που δρουν κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενισχύοντας τη δράση ενός νευροδιαβιβαστή που ονομάζεται GABA. Χαρακτηρίζονται κυρίως από αγχολυτική και κατασταλτική δράση και χρησιμοποιούνται, ανάλογα με το συγκεκριμένο φάρμακο, για την αντιμετώπιση έντονου άγχους, κρίσεων πανικού, ορισμένων μορφών αϋπνίας και επιληπτικών κρίσεων.

Ορισμένες βενζοδιαζεπίνες χρησιμοποιούνται επίσης στην αναισθησιολογία και στην επείγουσα ιατρική, για παράδειγμα ως μέρος της καταστολής πριν από συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.

Τι μπορεί να προκαλέσει η ουσία

Παρά τη θεραπευτική τους χρησιμότητα, οι βενζοδιαζεπίνες μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται σε υψηλές δόσεις ή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συχνές επιδράσεις είναι η υπνηλία, η ζάλη, η μειωμένη συγκέντρωση, η επιβράδυνση των αντιδράσεων και η διαταραχή του συντονισμού των κινήσεων. Επιπλέον, η παρατεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ανάγκη λήψης μεγαλύτερης δόσης καθώς και σε σωματική και ψυχολογική εξάρτηση.

Για τον λόγο αυτό, η διακοπή τους μετά από μακροχρόνια χρήση δεν θα πρέπει να γίνεται απότομα, αλλά σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και όταν συνδυάζονται με άλλες ουσίες που προκαλούν καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Τι εξετάζουν οι ειδικοί

Στην υπό εξέταση υπόθεση αναμένεται να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ποια συγκεκριμένη βενζοδιαζεπίνη ανιχνεύθηκε στον οργανισμό, καθώς και σε ποια συγκέντρωση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ των ουσιών που εξετάζονται βρίσκεται και η μιδαζολάμη, η οποία ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών. Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάζουν τις πιθανές επιδράσεις του συνδυασμού της προποφόλης με βενζοδιαζεπίνη, καθώς και κατά πόσο η παρουσία των συγκεκριμένων ουσιών μπορεί να συνδέεται με την κατάσταση που οδήγησε στην καρδιακή ανακοπή.

Παράλληλα με τις τοξικολογικές εξετάσεις, ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ιστολογικά ευρήματα. Από την αρχική ιατροδικαστική εικόνα έχει αναφερθεί ισχαιμία του μυοκαρδίου, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί το τελικό πόρισμα.

Οι αρμόδιες αρχές και οι ειδικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η κατάρρευση του οργανισμού συνδέεται με τις ιατρικές παρεμβάσεις και τις ουσίες που χορηγήθηκαν ή εάν υπήρχε προϋπάρχουσα παθολογική κατάσταση.

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