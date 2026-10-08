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08.10.2026 11:59

Διαρρήκτες για… κλάματα: Μπήκαν δύο φορές μέσα σε μια ώρα στο ίδιο σπίτι και έφυγαν με ψεύτικα κοσμήματα

08.10.2026 11:59
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Με λεία ψεύτικα κοσμήματα και ρούχα φέρεται να αποχώρησαν 2 άγνωστοι δράστες που διέρρηξαν κατοικία το πρωί της Τρίτης στην Ρόδο.

Το σπίτι ανήκει σε Ελληνίδα που διαμένει μόνιμα στη Γαλλία ενώ την κλοπή κατήγγειλε στις Αρχές η 78χρονη μητέρα της, αφού η ιδιοκτήτρια είδε απομακρυσμένα την διάρρηξη από τις κάμερες στο κινητό της ενώ ότι είχε ενεργοποιηθεί και ο συναγερμός του σπιτιού.

Μπήκαν στο ίδιο σπίτι μέσα σε διάστημα μίας ώρας

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», οι άγνωστοι δράστες φέρονται να διέρρηξαν την πόρτα της κουζίνας και να μπήκαν στο εσωτερικό του σπιτιού για πρώτη φορά στις 11.10 το πρωί.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην κρεβατοκάμαρα και από εκεί αφαίρεσαν ένα κουτί που περιείχε ψεύτικα κοσμήματα, τα λεγόμενα φο μπιζού και μία τσάντα με ρούχα.

Οι δράστες φέρονται να μπήκαν στο ίδιο σπίτι και δεύτερη φορά, μία ώρα αργότερα, στις 12.10. Τι ακριβώς έκαναν και αν αφαίρεσαν και άλλα αντικείμενα δεν διευκρινίζεται.

Από την πρώτη είσοδο έως την ώρα που η 78χρονη έμαθε για το περιστατικό μεσολάβησαν σχεδόν 2 ώρες.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο δραστών.

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