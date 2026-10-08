Αδιανόητη απάτη στην Κρήτη: Έπεισαν 90χρονη να τους δώσει 15.000 ευρώ λόγω… ραδιενέργειας στο σπίτι

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Θύμα απατεώνων, οι οποίοι της τηλεφώνησαν ως δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ λέγοντας ότι το σπίτι της «έχει ραδιενέργεια», έπεσε μια 90χρονη στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιτήδειοι τηλεφωνούσαν επανειλημμένως στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης που ζει στο χωριό Θραψανό του δήμου Μίνωα Πεδιάδας, μέχρι που κάποια στιγμή εκείνη απάντησε.

Αφού άκουσε τον δήθεν υπάλληλο, η 90χρονη πείσθηκε και ακολουθώντας τις οδηγίες που της έδωσαν, έβγαλε έξω από το σπίτι της μία τσάντα.

Σύμφωνα με την ίδια, μέσα στην τσάντα υπήρχαν 15.000 ευρώ, προσωπικά της αντικείμενα, δύο τηλεκοντρόλ και ένα πιεσόμετρο.

Όπως αναφέρει το neakriti, κατά την καταγγελία της ηλικιωμένης, στην τσάντα έβαλε και την ταυτότητά της, καθώς και ένα βιβλιάριο υγείας, τα οποία πήραν οι επιτήδειοι.

Η απάτη καταγγέλθηκε χθες (7/10) στις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.

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