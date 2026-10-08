Ιερά Οδός: Βίντεο σοκ με οδηγό να απειλεί με τσεκούρι άλλη οδηγό για την… προτεραιότητα

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Σοκαριστικό είναι το βίντεο από το επεισόδιο με δύο οδηγούς στον Κεραμεικό όπου ο ένας εκ των δύο απείλησε να επιτεθεί με τσεκούρι!

Το περιστατικό έγινε χθες στην Ιερά Οδό, όταν ένας 55χρονος καβγάδισε με μία γυναίκα που οδηγούσε άλλο όχημα.

Την ώρα της λογομαχίας σύμφωνα με μάρτυρες ειπώθηκαν χοντρές κουβέντες, με αφορμή την προτεραιότητα με τον 55χρονο να κατεβαίνει από το όχημά του μόλις είδε την άλλη οδηγό να σταματάει σε κόκκινο φανάρι, λίγα μέτρα πιο μακριά. Κρατώντας το τσεκούρι πάει στο άλλο όχημα και απειλεί την γυναίκα, αλλά και τον σύζυγό της να είναι στη θέση του συνοδηγού.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά απομακρύνθηκε και άφησε το τσεκούρι στο όχημά του. Εκείνη τη στιγμή μάρτυρες του περιστατικού κάλεσαν την αστυνομία και μαζί με άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, τον ακινητοποίησαν και συνελήφθη.

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