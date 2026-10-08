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08.10.2026 15:00

Εκτός λειτουργίας το 100 της Άμεσης Δράσης – Στο 112 προσωρινά οι κλήσεις για έκτακτη ανάγκη

08.10.2026 15:00
peripoliko

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Προσωρινό πρόβλημα παρουσιάστηκε στον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης και όσοι προσπαθούν να καλέσουν, οι προσπάθειές τους πέφτουν στο κενό…

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούνται εργασίες από τον πάροχο τηλεφωνίας.

Για όσο είναι εκτός λειτουργείας το 100, οι πολίτες που χρειάζονται την Άμεση Δράση, θα μπορούν να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

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Εκτός λειτουργίας το 100 της Άμεσης Δράσης – Στο 112 προσωρινά οι κλήσεις για έκτακτη ανάγκη

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