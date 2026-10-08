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08.10.2026 15:20

Φίλιππος Καμπούρης: Είπε στους αστυνομικούς ότι παθαίνει εγκεφαλικό και μεταφέρεται στο νοσοκομείο

08.10.2026 15:20
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Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρεται ο Φίλιππος Καμπούρης από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, όπου κρατείται για απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι παθαίνει εγκεφαλικό και μεταφέρεται στο «Γεννηματάς».

Σημειώνεται ότι έχει υποστεί ξανά εγκεφαλικό στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές έχουν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες στην Οικονομική Αστυνομία, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες καταθέσεις, σχετικά με την υπόθεση που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και ζημία που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Κυριακή στον ανακριτή.

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