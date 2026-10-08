Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του «100» και του «199» που είχε διακοπεί λόγω εργασιών στο δίκτυο – Κανονικά οι κλήσεις σε Άμεση Δράση και Πυροσβεστική

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Κανονικά τους αριθμούς της Άμεσης Δράσης (100) και της Πυροσβεστικής (199) μπορούν να καλούν οι πολίτες, καθώς ξεπεράστηκαν τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί λόγω εργασιών του παρόχου.
Οι πολίτες καλούνταν να χρησιμοποιούν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 για κλήσεις στην Άμεση Δράση (100) και την Πυροσβεστική (199).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πολίτες μπορούσαν να επικοινωνούν με το 112 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας.
Από την πλευρά του το Πυροσβεστικό Σώμα ενημέρωσε ότι λόγω των εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και καλούσε τους πολίτες να επικοινωνούν με το 112.
Εναλλακτικά, κατά τόπους, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα κάτωθι τηλέφωνα:
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