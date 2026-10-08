Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του «100» και του «199» που είχε διακοπεί λόγω εργασιών στο δίκτυο – Κανονικά οι κλήσεις σε Άμεση Δράση και Πυροσβεστική

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Κανονικά τους αριθμούς της Άμεσης Δράσης (100) και της Πυροσβεστικής (199) μπορούν να καλούν οι πολίτες, καθώς ξεπεράστηκαν τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί λόγω εργασιών του παρόχου.

Οι πολίτες καλούνταν να χρησιμοποιούν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 για κλήσεις στην Άμεση Δράση (100) και την Πυροσβεστική (199).



Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πολίτες μπορούσαν να επικοινωνούν με το 112 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας.



Από την πλευρά του το Πυροσβεστικό Σώμα ενημέρωσε ότι λόγω των εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και καλούσε τους πολίτες να επικοινωνούν με το 112.



Εναλλακτικά, κατά τόπους, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα κάτωθι τηλέφωνα:







ΑΤΤΙΚΗΣ: 6936839213 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 6952000636 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6952000635 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6937210498 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6952000632 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6936022067 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 6937247831 6952000630 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6936022197 6952000634 ΗΠΕΙΡΟΥ: 6936022170 6952000633 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 6936773163 6952000641 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6937370835 6952000513 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6936884987 6952000638 ΚΡΗΤΗΣ: 6936022328 6952000517

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