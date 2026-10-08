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ΕΛΛΑΔΑ

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08.10.2026 16:45

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του «100» και του «199» που είχε διακοπεί λόγω εργασιών στο δίκτυο – Κανονικά οι κλήσεις σε Άμεση Δράση και Πυροσβεστική

08.10.2026 16:45
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Κανονικά τους αριθμούς της Άμεσης Δράσης (100) και της Πυροσβεστικής (199) μπορούν να καλούν οι πολίτες, καθώς ξεπεράστηκαν τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί λόγω εργασιών του παρόχου.

Οι πολίτες καλούνταν να χρησιμοποιούν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 για κλήσεις στην Άμεση Δράση (100) και την Πυροσβεστική (199). 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πολίτες μπορούσαν να επικοινωνούν με το 112 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας.

Από την πλευρά του το Πυροσβεστικό Σώμα ενημέρωσε ότι λόγω των εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και καλούσε τους πολίτες να επικοινωνούν με το 112. 

Εναλλακτικά, κατά τόπους, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα κάτωθι τηλέφωνα:


  1. ΑΤΤΙΚΗΣ: 6936839213
  2. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 6952000636
  3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6952000635
  4. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6937210498
  5. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6952000632
  6. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6936022067
  7. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 6937247831 6952000630
  8. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6936022197 6952000634
  9. ΗΠΕΙΡΟΥ: 6936022170 6952000633
  10. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 6936773163 6952000641
  11. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6937370835 6952000513
  12. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6936884987 6952000638
  13. ΚΡΗΤΗΣ: 6936022328 6952000517

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ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 17:38
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