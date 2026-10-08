«Δεν δίνεις ποτέ αυτή τη διεύθυνση»: Οι συνομιλίες που «καίνε» τον Καμπούρη – Τα απλήρωτα μεροκάματα, οι αναλήψεις 2,2 εκατ. και οι αποζημιώσεις για τον Covid

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τις εικονικές εταιρείες και τις οφειλές εκατομμυρίων προς τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ, στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον παράλληλα τα οικονομικά δεδομένα, τις εταιρικές διαδρομές αλλά και τις τηλεφωνικές συνομιλίες των εμπλεκομένων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επικοινωνίες που καταγράφηκαν τις ημέρες πριν από τις συλλήψεις, καθώς μέσα από αυτές περιγράφονται περιστατικά που αφορούν απλήρωτους εργαζομένους, το κλειστό ψητοπωλείο στην Καλλιθέα, πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», αλλά και χρηματικά ποσά που φαίνεται να αναζητούσε ο Φίλιππος Καμπούρης.

Οι διάλογοι έχουν καταγραφεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας και πλέον αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

«Δεν έχω πάρει ένα μηνιάτικο»

Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία εργαζομένου που προσπαθεί να βρει άκρη με χρήματα τα οποία, όπως υποστηρίζει, του οφείλονται από επιχείρηση που συνδέεται με τον Καμπούρη.

Ο εργαζόμενος τηλεφωνεί θεωρώντας ότι επικοινωνεί με το λογιστικό γραφείο του ψητοπωλείου στην Καλλιθέα. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την καταγραφή, συνομιλεί με τη σύζυγο του Καμπούρη, η οποία εμφανίζεται ως εκπρόσωπος του λογιστηρίου.

Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός:

Υπάλληλος: «Ναι είναι μία εκκρεμότητα από τον κύριο Καμπούρη, την οποία δεν έχω πληρωθεί. Με ακούτε;»

Σύζυγος Καμπούρη (δήθεν λογίστρια): «Ναι, ναι. Μη μου λέτε ονόματα. Θα μου πείτε επωνυμία εταιρείας.»

Υπάλληλος: «Η επωνυμία είναι (αναφέρει το όνομα του ψητοπωλείου στην Καλλιθέα)»

Σύζυγος Καμπούρη: «Όχι την επωνυμία θέλω»

Υπάλληλος: «Τι εννοείτε επωνυμία; Έτσι λέγεται το μαγαζί. Πείτε μου ακριβώς, μήπως εγώ δεν κατάλαβα.»

Σύζυγος Καμπούρη: «Ναι, πώς μπορώ να βοηθήσω;»

Υπάλληλος: «Ναι, αν είναι λογιστικό το θέμα, θέλω να πω ούτε καν με έχει απολύσει απ’ ότι ξέρω. Τα λεφτά. Δεν έχω πάρει ένα μηνιάτικο βασικά. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Καμπούρη;»

Σύζυγος Καμπούρη: «Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη. Έχουμε συνεργασία με εταιρείες, οπότε εγώ θέλω το όνομα της επιχείρησης. Η κάθε επιχείρηση, η κάθε εταιρεία έχει μπροστά έναν άνθρωπο ο οποίος ηγείται. Συνεργάτης σε επιχείρηση κύριος Καμπούρης, δεν υπάρχει εδώ.»

Υπάλληλος: «Δεν υπάρχει… Ωραία, το όνομα του μαγαζιού δεν σας λέει τίποτα δηλαδή;»

Σύζυγος Καμπούρη: «Το λογιστήριο δουλεύει με επώνυμες εταιρείες. Μιλήστε λίγο (ακατάληπτο) και ξαναμιλάμε. Ευχαριστώ πολύ!»

Υπάλληλος: «Ευχαριστώ και εγώ.»

Η συνομιλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης εξετάζονται καταγγελίες και στοιχεία σχετικά με οφειλές σε εργαζομένους και ασφαλιστικές εισφορές.

Το ψητοπωλείο στην Καλλιθέα

Το ψητοπωλείο επανέρχεται και σε άλλη συνομιλία που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

Πρόσωπο που φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωπος» με το ψευδώνυμο «κωλοτούμπας» και εμφανιζόταν κατά καιρούς στις εκπομπές του Καμπούρη μιλά με φίλη του, η οποία τον ρωτά τι έχει συμβεί με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Η συζήτηση γίνεται σε χρονικό σημείο κατά το οποίο το κατάστημα στην Καλλιθέα έχει ήδη κλείσει.

Φίλη: «Με τον Φίλιππο τι έγινε;»

«Αχυράνθρωπος»: «Τίποτα άστο, είναι μέσα στα νεύρα. Κάτι έχει γίνει με το μαγαζί και δεν είναι καλά.»

Φίλη: «Ε, κάτι παράνομο έχει κάνει»

«Αχυράνθρωπος»: «Δεν ξέρω, μη μακρολογούμε αν δεν έχουμε στοιχεία.»

Φίλη: «Δεν μπορεί στα καλά καθούμενα, την μία στιγμή να δουλεύει ένα μαγαζί…»

«Αχυράνθρωπος»: «Σίγουρα κάτι φταίει αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς φταίει.»

Φίλη: «Εγώ δεν σου είπα ότι δεν βγάζει»

«Αχυράνθρωπος»: «Ρε παιδί μου έχει γίνει κάτι σοβαρό. Για να είναι το μαγαζί τώρα 10-15 ημέρες κλειστό κάτι συμβαίνει.»

Η συγκεκριμένη συνομιλία καταγράφεται λίγο πριν από τις συλλήψεις και εξετάζεται σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το κατάστημα είχε πράγματι σταματήσει να λειτουργεί.

«Εάν σε πάρει κανείς, να κλείσεις το τηλέφωνο»

Τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Καμπούρης επικοινωνεί ξανά με το ίδιο πρόσωπο. Αυτή τη φορά η συζήτηση αφορά άγνωστες τηλεφωνικές κλήσεις και την παροχή προσωπικών στοιχείων.

Καμπούρης: «Εάν σε πάρει κανείς, που μένεις, μη, μη, να το κλείσεις το τηλέφωνο.»

«Αχυράνθρωπος»: «Οκ, οκ Φιλιππέ μου»

Καμπούρης: «Και δεν δίνεις ποτέ την διεύθυνση αυτή»

«Αχυράνθρωπος»: «Ναι, εδώ, εδώ εννοώ που μένω τώρα»

Καμπούρης: «Εννοείται ναι, ναι. Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και τον μπλοκάρεις. Οκ;»

«Αχυράνθρωπος»: «Ναι, Φίλιππε ναι. Άνοιξε το μαγαζί Φιλιππάκο μου άνοιξε;»

Καμπούρης: «Όχι και ούτε πρόκειται μάλλον. Φιλάκια»

«Αχυράνθρωπος»: «Ώχου… Έγινε Φίλιππε μου, γεια, γεια»

Η συνομιλία καταγράφεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λίγες ημέρες πριν από την επιχείρηση των Αρχών. Το περιεχόμενό της αξιολογείται από τους αστυνομικούς μαζί με τις υπόλοιπες επικοινωνίες και τα ευρήματα.

Η εργαζόμενη αναζητούσε τα χρήματά της και ο Καμπούρης μιλούσε για 10.000 ευρώ

Την ίδια περίοδο, εργαζόμενη φαίνεται να αναζητά τον Καμπούρη προκειμένου να πληρωθεί, στέλνοντάς του μηνύματα χωρίς να λαμβάνει απάντηση.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, καταγράφεται τηλεφωνική επικοινωνία του ίδιου με τη σύζυγό του, στην οποία γίνεται αναφορά σε ποσό 10.000 ευρώ.

Καμπούρης: «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι μου»

Σύζυγος: «Εντάξει μωράκι μου»

Καμπούρης: «Πάω να πάρω ένα δεκαχίλιαρο. Φιλιά, φιλιά»

Σύζυγος: «Γεια»

Η αναφορά στο «δεκαχίλιαρο» εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής εικόνας της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές έχουν ήδη εντοπίσει κινήσεις σημαντικών χρηματικών ποσών.

Αναλήψεις 2,2 εκατ. ευρώ με πολύ χαμηλότερα δηλωμένα εισοδήματα

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να πραγματοποίησαν κατά την περίοδο 2021-2025 αναλήψεις συνολικού ύψους 2.218.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς που ήταν στο όνομά τους αλλά και συνδέονταν με εταιρείες.

Το ποσό βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών, καθώς παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από τα εισοδήματα που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις.

Ο Καμπούρης δήλωσε από μισθωτές υπηρεσίες 5.209,61 ευρώ το 2021, 26.234,29 ευρώ το 2022, 12.464,31 ευρώ το 2023, λίγο πάνω από 10.600 ευρώ το 2024 και 9.540,44 ευρώ για το 2025.

Αντίστοιχα, η σύζυγός του εμφανίζεται να δηλώνει 10.154,79 ευρώ το 2021, 29.216,59 ευρώ το 2022, 38.126,47 ευρώ το 2023, 38.340,15 ευρώ το 2024 και 21.890,09 ευρώ το 2025.

Κατά τις έρευνες φέρεται επίσης να εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ σε μετρητά σε θυρίδα, μαζί με 16 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ενώ επιπλέον χρηματικά ποσά βρέθηκαν σε επαγγελματικούς χώρους.

Οι 29 εταιρείες και τα χρέη των 5,35 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το δίκτυο των εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.

Συνολικά φέρεται να είχαν δημιουργηθεί 29 εταιρείες, από τις οποίες οι 22 εμφανίζουν οφειλές συνολικού ύψους 5.352.556 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία και την ΑΑΔΕ.

Σε 15 από αυτές φέρεται να εμφανίζεται ως διαχειριστής ένας 58χρονος, ο οποίος είχε περάσει και από εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη και εξετάζεται ως πρόσωπο που λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος».

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε τοποθετηθεί ως διαχειριστής σε εταιρεία που είχε δημιουργηθεί τον Δεκέμβριο του 2023 και η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δημιούργησε χρέη προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.

Σε άλλη εταιρεία στην οποία φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειριστής, οι οφειλές ανέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, σε 190.467 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ και 825.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ.

Ακόμη και αποζημιώσεις Covid

Στο οικονομικό σκέλος της έρευνας περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που καταβλήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανίζεται να έλαβε το 2021 4.418,34 ευρώ ως αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω Covid, ενώ αντίστοιχη αποζημίωση ύψους 3.020,74 ευρώ φέρεται να είχε λάβει και η σύζυγός του.

Οι συγκεκριμένες καταβολές εξετάζονται μαζί με τα δηλωθέντα εισοδήματα και τις τραπεζικές κινήσεις.

Η καταγγελία που ξεκίνησε την έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις μετά την καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ασφαλισμένη σε τρεις διαφορετικές εταιρείες χωρίς να το γνωρίζει.

Η καταγγελία υποβλήθηκε αρχικά στην ΑΑΔΕ και στη συνέχεια στην Οικονομική Αστυνομία. Από εκεί ξεκίνησε η διεύρυνση της έρευνας, η οποία οδήγησε στις εταιρείες, στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και στις οικονομικές κινήσεις που βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο.

Στην υπόθεση φέρονται να έχουν ζημιωθεί και γνωστοί τραγουδιστές, οι οποίοι συνεργάζονταν με νυχτερινά κέντρα που συνδέονται με την έρευνα και φέρονται να είχαν οικονομικές απαιτήσεις για δεδουλευμένα και άλλες αμοιβές.

Με τις συνομιλίες να αποτελούν πλέον ένα από τα βασικά στοιχεία της δικογραφίας, οι Αρχές επιχειρούν να συνδέσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με την οικονομική δραστηριότητα των εταιρειών και τις κινήσεις των χρημάτων.

Και αυτό που ξεχωρίζει από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες είναι ότι, λίγο πριν από τις συλλήψεις, οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από απλήρωτους εργαζομένους, ένα κλειστό κατάστημα, οδηγίες προς πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» και ένα ποσό 10.000 ευρώ.

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