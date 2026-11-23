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Κινδύνους για την όραση που συχνά υποτιμώνται, μπορεί να κρύβει η χρήση συσκευών λέιζερ για αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο, ειδικά εάν χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους και μη ειδικούς επαγγελματίες.

Υπό το πρίσμα αυτό η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση επισημαίνοντας ότι η χρήση τους χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις και χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές, ακόμη και μη αναστρέψιμες, βλάβες στα μάτια.

Για τον λόγο αυτό η ΕΟΕ τονίζει εμφατικά ότι πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι κανόνες ασφάλειας και οι πολίτες να προσέρχονται έγκαιρα στον Οφθαλμίατρο εάν παρουσιάσουν συμπτώματα μετά από την έκθεσή τους στο λέιζερ.

Αποτρίχωση με λέιζερ στην περιοχή γύρω από τα μάτια: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την ασφάλεια της όρασης

Μια από τις πλέον διαδεδομένες αισθητικές παρεμβάσεις αποτελεί η αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη ή άλλες τεχνολογίες (diode, Nd:YAG) στο πρόσωπο. Μάλιστα ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς οπότε και παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών, η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η εφαρμογή του κοντά στην περιοχή των ματιών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Και αυτό γιατί η ενέργεια της δέσμης μπορεί να διεισδύσει στον οφθαλμικό βολβό και να προκαλέσει έγκαυμα, πιο συχνά στην εξωτερική επιφάνεια του οφθαλμού και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις βλάβη στον αμφιβληστροειδή.

Σύμφωνα με την Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, οι βασικοί παράγοντες κινδύνου είναι:

-Η μη χρήση ειδικών προστατευτικών γυαλιών ή προστατευτικών φακών για τον εξεταζόμενο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

-Αντίστοιχο εξοπλισμό πρέπει να χρησιμοποιεί και ο χειριστής της συσκευής.

-Η πραγματοποίηση θεραπειών από μη πιστοποιημένο προσωπικό ή χωρίς την απαιτούμενη ιατρική επίβλεψη.

-Η χρήση συσκευών χαμηλού κόστους ή άγνωστης προέλευσης, χωρίς πιστοποίηση ασφαλείας.

-Η εφαρμογή λέιζερ σε ευαίσθητες περιοχές, όπως τα φρύδια και η περιοχή γύρω από τα μάτια, χωρίς την κατάλληλη εξειδίκευση και τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό.

Laser pointers: Γιατί δεν είναι αθώο παιχνίδι

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί όμως και η χρήση των δεικτών λέιζερ, οι οποίοι διατίθενται ευρέως στην αγορά, συχνά σε χαμηλές τιμές και χωρίς σαφή αναγραφή της κατηγορίας ισχύος τους.

Παρόλο που τα συγκεκριμένα αντικείμενα μπορεί να φαίνονται ακίνδυνα, η απευθείας έκθεση των ματιών στη δέσμη τους ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον αμφιβληστροειδή.

Μάλιστα ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος για τα παιδιά και τους εφήβους, που συχνά χρησιμοποιούν τους δείκτες ως παιχνίδι, στρέφοντάς τους προς φίλους, κατοικίδια ή ακόμη και προς τα δικά τους μάτια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, ακόμη και μια στιγμιαία έκθεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη, όπως σκοτώματα στο οπτικό πεδίο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα συμπτώματα δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά, καθώς δεν συνοδεύονται απαραίτητα από πόνο.

Ποια συμπτώματα πρέπει να οδηγήσουν στον Οφθαλμίατρο

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία συνιστά την άμεση οφθαλμολογική εξέταση εφόσον εμφανιστεί έστω και ένα από τα παρακάτω συμπτώματα μετά από έκθεση σε λέιζερ:

-Θολή ή μειωμένη όραση

-Σκοτεινή κηλίδα ή σκιά στο οπτικό πεδίο

-Πόνος ή ερυθρότητα στα μάτια

-Φωτοφοβία

-Αίσθημα ξένου σώματος στο μάτι

Τι συστήνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία για την προστασία της όρασης

Για την αποφυγή ατυχημάτων και σοβαρών επιπλοκών στην όραση, η ΕΟΕ υπογραμμίζει:

-Οι αισθητικές θεραπείες με λέιζερ πρέπει να πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες, σε αδειοδοτημένους χώρους και με τη χρήση του προβλεπόμενου προστατευτικού εξοπλισμού.

-Αποφυγή αγοράς ή χρήσης δεικτών λέιζερ άγνωστης προέλευσης ή χωρίς σαφή σήμανση κατηγορίας ισχύος.

-Ενημέρωση παιδιών και γονέων ότι οι δείκτες λέιζερ δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει ποτέ να κατευθύνονται προς τα μάτια.

-Άμεση αναζήτηση οφθαλμολογικής εξέτασης σε περίπτωση έκθεσης, ακόμη κι αν δεν υπάρχει άμεσος πόνος.

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