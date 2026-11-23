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Μια πρωτοφανής έλλειψη αντιγριπικών εμβολίων εμφανίζεται φέτος στα ελληνικά φαρμακεία με συνέπεια να έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στο σχεδιασμό της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού έναντι της γρίπης.

Όπως επισημάνει στο topontiki.gr o Γιάννης Δαγρές φαρμακοποιός, Αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) και μέλος της διοίκησης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), πρόκειται για πρωτόγνωρη κατάσταση για τα ελληνικά δεδομένα, που έχει δημιουργήσει προβλήματα στους πολίτες καθώς δεν βρίσκουν αντιγριπικά εμβόλια με συνέπεια να είναι αμφίβολο εάν τελικά θα επιστρέψουν για να εμβολιαστούν έναντι της γρίπης όταν αυτά θα έρθουν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τις ελλείψεις στο εμβόλιο vaxigrip της εταιρίας ΒΙΑΝΕΞ.ΑΕ το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς των αντιγριπικών εμβολίων.

Όπως εξηγεί ο κ. Δαγρές δεν έχει έρθει το 65% των δόσεων δηλαδή περίπου 2.150.000 δόσεις ενώ έχουν έρθει στην Ελλάδα μόνο 1.300.00 περίπου. Σημειώνεται ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει αποστείλει έγγραφο στην εταιρία αναφορικά με τις ελλείψεις και ρωτούσε που οφείλονται και πότε θα έχουμε τα εμβόλια που λείπουν. «Η εταιρία μας απάντησε ότι οι ελλείψεις οφείλονται σε τεχνικούς λόγους από το εξωτερικό και αυτά που λείπουν θα έρθουν από σήμερα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 25 Νοέμβριου.» είπε στο topontiki.gr o κ. Δαγρές.

Στην απάντηση της φαρμακευτικής εταιρείας που έλαβε ο Πανελλήνιός Φαρμακευτικός Σύλλογος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Η έγκαιρη διάθεση των αντιγριπικών εμβολίων και η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στον εμβολιασμό αποτελούν για τη ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. και την παραγωγό εταιρεία Sanofi ύψιστη προτεραιότητα. Ο λόγος που το 2026 δεν ακολουθεί το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα με το 2025 οφείλεται κυρίως, σύμφωνα με τον παραγωγό, στους παρακάτω σημαντικούς εξωτερικούς παράγοντες:

Την ανάγκη ενσωμάτωσης τριών νέων στελεχών σε σύγκριση με τη σύνθεση του εμβολίου γρίπης του προηγούμενου έτους.

Την καθυστερημένη ταυτοποίηση του υποψήφιου στελέχους Β.

Την καθυστερημένη αποστολή του στελέχους αναφοράς στους παρασκευαστές,

Την καθυστερημένη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αντιδραστηρίων.

Οι παραπάνω εξωτερικοί παράγοντες επηρέασαν τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής και την εφοδιαστική αλυσίδα σε διεθνές επίπεδο. Παρά τις παραπάνω προκλήσεις, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εκκρεμείς επιβεβαιωμένες ποσότητες να παραδοθούν από την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και μέχρι την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, 2026 μέσω των συνεργαζόμενων φαρμακαποθηκών.»

Σύμφωνα με τον Γ. Δαγρέ υπολείπεται ένα 35% της ποσότητας των εμβολίων που αναμένεται να έρθουν σύντομα. Ωστόσο έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ανησυχία καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο πολλοί από τους πολίτες που τώρα ψάχνουν από φαρμακείο σε φαρμακείο τα αντιγριπικά εμβόλια τελικά μην επιστρέψουν στα φαρμακεία για να εμβολιαστούνε.

Σημειώνεται ότι φέτος η γρίπη έχει έρθει πολύ πιο νωρίς στην χώρα μας με το νέο υποστέλεχος Κ του ιού της γρίπης Α (H3N2), να ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς καθώς προκαλεί πολλές νοσηλείες σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες. Επιπλέον περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες έχουν εμβολιαστεί κατά της εποχικής γρίπης στην Ελλάδα για την περίοδο 2026–2027, ενώ στόχος του Υπουργείου Υγείας για τη φετινή περίοδο είναι να πραγματοποιηθούν περίπου 3 εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Η απάντηση της ΒΙΑΝΕΞ:

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