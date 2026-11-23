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Το Θέατρο ΜΑΣ, η μικρή σκηνή κάτω από τον φούρνο “Μαμά Ψωμί” στο Κουκάκι που συστήθηκε στο κοινό πριν δύο χρόνια μέσα από τα μονόπρακτα του Τ. Ουίλιαμς και το Le Passeport του P. Bourgeade επανέρχεται με μια νέα παραγωγή. Δίνοντας ένα διαφορετικό στίγμα καλλιτεχνικής δημιουργίας και αναδεικνύοντας με ρεαλισμό και ευαισθησία θεατρικά κείμενα σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού παρουσιάζει από την Κυριακή 29 Νοεμβρίου και για λίγες παραστάσεις το έργο του Murray Schisgal ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ.

ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ είναι ένα έργο για τον χρόνο. Για τον εγκλωβισμό στην καθημερινότητα. Για την προσαρμοστικότητα και την εκνευριστική ανοχή του ανθρώπου στην εξουσία. Για την αδυναμία αντίδρασης.

Ένα έργο για μας και την αυτοεξαπάτησή μας.

Λίγα λόγια για το έργο

Δύο άνθρωποι, η Σύλβια και ο Πώλ, στο ίδιο γραφείο, περνούν τις μέρες τους δουλεύοντας εξοντωτικά μονότονα και ελπίζουν πως αυτό που ζουν δεν είναι παρά μία προσωρινή κατάσταση.

Προσπαθούν απεγνωσμένα να μιλήσουν για τα όνειρά τους και για ό,τι τους λυπεί και τους φοβίζει. “Ορκίστηκα ότι ποτέ ξανά στη ζωή μου δεν θα καθόμουν εκεί που δεν ήθελα να είμαι και δεν θα έκανα κάτι που δεν θα ήθελα να κάνω, ότι θα μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου χωρίς να φοβάμαι” θα πει ο Πωλ. Και ξαναγυρνά μηχανικά στη γραφομηχανή του. Κι η Σύλβια με τη σειρά της δεν θα συγχωρήσει ποτέ ό,τι της στέρησε τη δυνατότητα…να ζει.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Ραλλού Μιχαλοπούλου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Βασίλης Πουλάκος

ΣΚΗΝΙΚΑ Κώστας Μαρκής

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ραλλού Μιχαλοπούλου

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Άθως Γκάτζιος

ΦΩΤΙΣΜΟΙ Τάσος Παλαιορούτας, Ιωάννα Αθανασίου

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Άθως Γκάτζιος

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ Ευάγγελος Κασσαβέτης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Eric Giovon

ΠΑΙΖΟΥΝ

Κατερίνα Γαλανάκη

Θάνος Μάνος

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 29/11/2026 έως 7/02/2027

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρασκευή 21.00

Σάββατο 20.00

Κυριακή 19.00

Επίσης Δευτέρα 07/12/26 στις 20.00 και Δευτέρα 11/01/27 στις 20.00

Τιμές εισιτηρίων: 17€ | 12€ φοιτητικό

Προπώληση: ticketservices.gr

Διάρκεια: 80 λεπτά | Έργο: Κοινωνικό | Κατάλληλο: 14+

ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΣ

Αναστασίου Ζίννη 8 – 10 Κουκάκι, Στάση Μετρό Συγγρού Φιξ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940911789

*Ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο.

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