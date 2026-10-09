Θάνατος Μαζωνάκη: Κατέθεσε η 19χρονη κόρη των γιατρών – «Μου έκανε πλασμαφαίρεση τον Αύγουστο η μητέρα μου»

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Περισσότερη από μία ώρα παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η νεαρή κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της, το οποίο είχε υποβληθεί πριν την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες η 19χρονη ρωτήθηκε για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ασθενοφόρο, όμως δεν είδε τον τραγουδιστή νεκρό.

Παράλληλα ρωτήθηκε για τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία την υπέβαλε η μητέρα της στα τέλη του περασμένου Αυγούστου και φέρεται να το επιβεβαίωσε και να υποστήριξε ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.

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