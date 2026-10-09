Ελευσίνα: Ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα για το μαχαίρωμα του 35χρονου – Τα οπαδικά επεισόδια και η καταγγελία για ακροδεξιούς

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Μια διαδικτυακή δημοσίευση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες εξετάζεται ως πιθανή αφορμή για το μαχαίρωμα 32χρονου στην Ελευσίνα, το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τους και την εξακρίβωση των κινήτρων της επίθεσης.

Η καταγγελία για ακροδεξιούς και η διαδικτυακή ανάρτηση

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε ο τραυματίας, οι δύο άνδρες τον κατηγόρησαν ότι βρισκόταν πίσω από δημοσίευση στο διαδίκτυο, στην οποία είχαν εμφανιστεί τα προσωπικά τους στοιχεία και φωτογραφίες.

Η ανάρτηση είχε γίνει αρκετούς μήνες πριν από το περιστατικό και, κατά τον 32χρονο, οι επιτιθέμενοι του είπαν ότι αυτός ήταν ο λόγος που στράφηκαν εναντίον του.

Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες τον μπέρδεψαν με άλλο πρόσωπο.

Στην ίδια εκδοχή των γεγονότων, ο 32χρονος, ο οποίος έχει καταγραφεί από την αστυνομία ως αναρχικός, φέρεται να υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες κινούνται στον χώρο της Ακροδεξιάς.

Η αρχική αναφορά για κλοπή κινητού

Η καταγγελία για πολιτικά κίνητρα δεν ήταν, πάντως, η πρώτη περιγραφή που φέρεται να έδωσε το θύμα.

Αρχικά είχε αναφέρει ότι οι δύο άνδρες προσπάθησαν να του αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνο, ενώ είχε επισημάνει ότι ο ένας φορούσε μπλούζα μεγάλης ομάδας.

Στη συνέχεια συνέδεσε την επίθεση με την παλαιότερη διαδικτυακή ανάρτηση, δίνοντας διαφορετική εξήγηση για όσα είχαν προηγηθεί του τραυματισμού του.

Οπαδικά επεισόδια στο παρελθόν των υπόπτων

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής έχουν εξακριβώσει την ταυτότητα των δύο ανδρών που φέρονται να επιτέθηκαν στον 32χρονο.

Πρόκειται για πρόσωπα ήδη γνωστά στις αστυνομικές Αρχές, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για επεισόδια οπαδικού χαρακτήρα.

Παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και τις αναφορές του τραυματία, δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε στην επίθεση με μαχαίρι.

Η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, τόσο για τον εντοπισμό των δύο υπόπτων όσο και για τη διαλεύκανση των πραγματικών κινήτρων τους.

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