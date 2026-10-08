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08.10.2026 21:00

Μαχαίρωσαν 32χρονο έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα – Καταγγελία για στοχευμένη ακροδεξιά επίθεση

08.10.2026 21:00
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Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελευσίνα, με έναν 32χρονο να καταλήγει στο νοσοκομείο, έχοντας τραυματιστεί στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άτομα επιτέθηκαν στον 32χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι γνωστός για την αντιφασιστική του δράση. O 32χρονος αντιστάθηκε ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν αντιφασιστικές ομάδες της περιοχής ο ένας τον μαχαίρωσε πισώπλατα τρεις φορές στα πόδια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες συνδέονται με τον νεοναζιστικό χώρο και είναι γνωστοί στην Ελευσίνα για τις ακροδεξιές τους σχέσεις.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, έχοντας τραύμα στον μηρό, και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 16:20, όταν ενημερώθηκε η Αστυνομία για την παρουσία τραυματισμένου άνδρα στο Κέντρο Υγείας. Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Από την άλλη, πλευρά, διαφορετική είναι η εκδοχή που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για το κίνητρο, καθώς μιλάει για απόπειρα ληστείας. Όταν εκείνος αντιστάθηκε, ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε.

Η έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

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