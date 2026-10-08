search
ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 19:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2026 18:53

Υπόθεση Μαζωνάκη: Εντοπίστηκαν «αρκετά εκατομμύρια ευρώ» των Γάκα-Θεοδωρόπουλου σε τράπεζα του εξωτερικού (Video)

08.10.2026 18:53
theodoropoulos_gaka_new_1234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέα ευρήματα έρχονται στο «φως» από την έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές φέρεται να εντόπισαν λογαριασμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών, της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, σε ευρωπαϊκή τράπεζα, στους οποίους βρίσκονται καταθέσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Οι δύο γιατροί παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τις καταθέσεις των ίδιων και των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους, όσο και την οικονομική τους δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ελεγχθεί τα δύο ιατρεία που διατηρούσε το ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας, στην Καρνεάδου και την Πατριάρχου Ιωακείμ, καθώς και η πολυτελής κατοικία τους στα βόρεια προάστια.

Οι Αρχές έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα και στα οικονομικά τους στοιχεία, καθώς οι θεραπείες που παρείχαν ο 58χρονος και η 56χρονη ήταν υψηλού κόστους και απευθύνονταν σε πελατεία με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Λογαριασμοί με εκατομμύρια ευρώ

Παρά τους ελέγχους στους επαγγελματικούς χώρους, στο σπίτι και στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν εντοπιστεί στην Ελλάδα, δεν είχαν προκύψει χρήματα που να αντιστοιχούν στα εκτιμώμενα εισοδήματά τους, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο και όσα μεταδόθηκαν στο «Live News», οι Αρχές εντόπισαν τελικά λογαριασμούς του ζευγαριού σε τράπεζα ευρωπαϊκής χώρας, όχι της Κύπρου. Τα ποσά που βρέθηκαν σε αυτούς φέρεται να ανέρχονται σε «αρκετά εκατομμύρια ευρώ», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν οι λογαριασμοί είναι στο όνομα του 58χρονου, της 56χρονης ή και των δύο.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ θεωρείται πιθανό τα συγκεκριμένα χρήματα να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που είχαν συγκεντρώσει οι δύο γιατροί από την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, η ΕΛΑΣ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες τράπεζες, ζητώντας επιπλέον στοιχεία για τις οικονομικές συναλλαγές και τα εισοδήματα του κατηγορούμενου ζευγαριού.

Διαβάστε επίσης:

Δεν θα λειτουργήσει την Παρασκευή το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας – Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε, λέει ο Δούκας

Θεσσαλονίκη: Μήνυση 53χρονης για εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε γυναικολογική εξέταση – «Σηκώθηκα ουρλιάζοντας από τον πόνο και το κάψιμο»

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» – Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polonos-kathigitis
ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον 35χρονο δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

britain-ambulance
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βρετανία: 16 χρόνια μετά τον πνιγμό της μητέρας τους, τρεις αδελφές αυτοκτόνησαν στη θάλασσα

saoudiki aravia epithesi
ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες αεροσκάφη μετά από επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ (Videos)

ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Μαδρίτη μετά τον θάνατο της Μαρικάρμεν – «Αγία της Αριστεράς» για το ακροδεξιό Vox η 87χρονη

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Εντοπίστηκαν «αρκετά εκατομμύρια ευρώ» των Γάκα-Θεοδωρόπουλου σε τράπεζα του εξωτερικού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kanakis-new
MEDIA

ΑΝΤ1-Ράδιο Αρβύλα: Η πορεία προς τον χωρισμό

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

lazopoulos-new
MEDIA

Τηλεθέαση: Σάρωσε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα του

lakis-lazopoulos
LIFESTYLE

Λαζόπουλος: «H γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλο γιατρό του Κολωνακίου που της έλεγε να μην κάνει εξετάσεις, αν και είχε περάσει καρκίνο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 19:28
polonos-kathigitis
ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον 35χρονο δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

britain-ambulance
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βρετανία: 16 χρόνια μετά τον πνιγμό της μητέρας τους, τρεις αδελφές αυτοκτόνησαν στη θάλασσα

saoudiki aravia epithesi
ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες αεροσκάφη μετά από επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ (Videos)

1 / 3