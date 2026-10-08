Υπόθεση Μαζωνάκη: Εντοπίστηκαν «αρκετά εκατομμύρια ευρώ» των Γάκα-Θεοδωρόπουλου σε τράπεζα του εξωτερικού (Video)

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Νέα ευρήματα έρχονται στο «φως» από την έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές φέρεται να εντόπισαν λογαριασμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών, της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, σε ευρωπαϊκή τράπεζα, στους οποίους βρίσκονται καταθέσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Οι δύο γιατροί παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τις καταθέσεις των ίδιων και των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους, όσο και την οικονομική τους δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ελεγχθεί τα δύο ιατρεία που διατηρούσε το ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας, στην Καρνεάδου και την Πατριάρχου Ιωακείμ, καθώς και η πολυτελής κατοικία τους στα βόρεια προάστια.

Οι Αρχές έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα και στα οικονομικά τους στοιχεία, καθώς οι θεραπείες που παρείχαν ο 58χρονος και η 56χρονη ήταν υψηλού κόστους και απευθύνονταν σε πελατεία με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Λογαριασμοί με εκατομμύρια ευρώ

Παρά τους ελέγχους στους επαγγελματικούς χώρους, στο σπίτι και στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν εντοπιστεί στην Ελλάδα, δεν είχαν προκύψει χρήματα που να αντιστοιχούν στα εκτιμώμενα εισοδήματά τους, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο και όσα μεταδόθηκαν στο «Live News», οι Αρχές εντόπισαν τελικά λογαριασμούς του ζευγαριού σε τράπεζα ευρωπαϊκής χώρας, όχι της Κύπρου. Τα ποσά που βρέθηκαν σε αυτούς φέρεται να ανέρχονται σε «αρκετά εκατομμύρια ευρώ», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν οι λογαριασμοί είναι στο όνομα του 58χρονου, της 56χρονης ή και των δύο.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ θεωρείται πιθανό τα συγκεκριμένα χρήματα να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που είχαν συγκεντρώσει οι δύο γιατροί από την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, η ΕΛΑΣ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες τράπεζες, ζητώντας επιπλέον στοιχεία για τις οικονομικές συναλλαγές και τα εισοδήματα του κατηγορούμενου ζευγαριού.

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