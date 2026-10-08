Ισόβια στον 35χρονο δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

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Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στον 35χρονο δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι το 2025 στην Αγία Παρασκευή.

Η 43χρονη ηθική αυτουργός και πρώην σύζυγος του Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι αυτοκτόνησε τον Ιούνιο του 2026 στη φυλακή.

Η δολοφονία σημειώθηκε το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή.Ο Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ είχε έρθει στην Αθήνα για να επισκεφτεί τα παιδιά του.

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