Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου – Στο νοσοκομείο γυναίκα με εγκαύματα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα φέρεται να υπέστη έγκαυμα στο πόδι και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:15 και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στη συνέχεια σε αποκάθαρση του χώρου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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