Λασποβροχές και καταιγίδες στα δυτικά, καιρός για βουτιές στην υπόλοιπη χώρα

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Με δύο εντελώς διαφορετικά «πρόσωπα» μας υποδέχεται ο καιρός: φθινόπωρο με βροχές στα δυτικά, αλλά σχεδόν καλοκαιρινή διάθεση στα ανατολικά. Οι νοτιάδες, παρέα με την ατμοσφαιρική διαταραχή, φορτώνουν την ατμόσφαιρα με υγρασία και αφρικανική σκόνη, ενώ ταυτόχρονα τσιμπάνε τη θερμοκρασία προς τα πάνω.

Ηλιοφάνεια στην ανατολική χώρα, τοπικές καταιγίδες και λασποβροχές στα δυτικά

Σήμερα Παρασκευή (9/10), η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως αργότερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις από τα δυτικά που θα δώσουν βροχές και πιθανές καταιγίδες στα Επτάνησα, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Πρόσκαιρα φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Στερεάς, ενώ βροχές θα εκδηλωθούν αργότερα στη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, καθώς και στα νότια Επτάνησα.

Προς το βράδυ οι συνθήκες θα βελτιωθούν, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχεί ο ήλιος με λίγες αραιές νεφώσεις. Η Κρήτη θα απολαμβάνει τον ήλιο που τόσο έχει ανάγκη, με κάποιες νεφώσεις στα δυτικά του νησιού, ενώ παρόμοιος θα είναι ο καιρός στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο. Στο πεδίο των ανέμων, θα πνέουν νοτιάδες στο κεντρικό Αιγαίο και νοτιοδυτικοί στη Θάλασσα των Κυθήρων μέτριας έντασης, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες έως 4 μποφόρ, πιο ενισχυμένοι στην Κέρκυρα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα: στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 με 27°C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 27 με 28°C, ενώ στο εσωτερικό της Θεσσαλίας το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμα και τους 30°C! Στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσουμε τους 23 με 25°C. Χαρακτηριστική είναι η άνοδος της ελάχιστης θερμοκρασίας τη νύχτα ως απόρροια των νοτιάδων.

Στην Αττική η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς νοτιάδες, ενώ η θερμοκρασία σε άνοδο θα κυμανθεί από 15 έως 27°C, με την αισθητή θερμοκρασία να είναι υψηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις το πρωί, σχεδόν άπνοια στον Θερμαϊκό με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, και θερμοκρασία από 12 έως 27°C.

Επέκταση των φαινομένων ανατολικότερα και τοπικές βροχές το Σάββατο

Το Σάββατο η μέρα θα ξεκινήσει επίσης με ηλιοφάνεια, όμως αργότερα νεφώσεις από τα δυτικά θα φέρουν βροχές και πιθανές καταιγίδες σε Επτάνησα, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Δυτική Πελοπόννησο. Γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, δίνοντας βροχές στη Θεσσαλία, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και λιγότερο στη Στερεά. Προς το βράδυ οι συνθήκες θα βελτιωθούν, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχεί ο ήλιος με λίγες αραιές νεφώσεις και πιθανά ψιλόβροχα στα ορεινά των Χανίων.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες στο κεντρικό Αιγαίο και νοτιοδυτικοί στη Θάλασσα των Κυθήρων μέτριας έντασης, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες έως 5 μποφόρ, πιο ενισχυμένοι στην Κέρκυρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 23 με 24°C στη Δυτική Ελλάδα και τις Κυκλάδες, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 27 με 29°C.

Η προοπτική για την Κυριακή

Την Κυριακή, τα σύννεφα, οι βροχές και οι καταιγίδες φαίνεται πως θα παραμείνουν, φέρνοντας φαινόμενα στα περισσότερα ηπειρωτικά. Με απλά λόγια, αυτές οι ανακατατάξεις στον αέρα φέρνουν μια πρόσκαιρη αστάθεια, με μπόρες που μπορεί μεν να μας χαλάσουν λίγο τα σχέδια για το Σαββατοκύριακο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εμπνέουν ανησυχία. Στα δυτικά κρατάμε ομπρέλα βροχής και στα ανατολικά… ομπρέλα θαλάσσης!

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