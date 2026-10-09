Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο «γιατρών», καταθέτει για την πλασμαφαίρεση (video)

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Σημαντική θεωρούν οι αρχές την κατάθεση που αναμένεται να δώσει σήμερα (9/10) στον ανακριτή, η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η 19χρονη θεωρείται πρόσωπο «κλειδί», καθώς βρισκόταν στο ιατρείο την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε και κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Η κατάθεσή της αναμένεται να στηρίξει τον ισχυρισμό του πατέρα της, ότι ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή στο μοιραίο ραντεβού με τη σύζυγό του.

Επίσης η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση πως η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία είχε εφαρμοστεί ακόμη και στην κόρη του.

Εφόσον η νεαρή γυναίκα επιβεβαιώσει ότι υποβλήθηκε στη θεραπεία, ο ανακριτής αναμένεται να ζητήσει διευκρινίσεις και για το εάν της χορηγήθηκε μέθη από την Ιωάννα Γάκα.

Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι είχε υποβάλει σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης ακόμη και τη 19χρονη κόρη της, περίπου δέκα ημέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς θεωρεί τη συγκεκριμένη μέθοδο ασφαλή.

«Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Θέλω να σας αναφέρω ότι στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος», φέρεται να είπε στην απολογία της η κατηγορούμενη γιατρός.

Υποστήριξε μάλιστα οτι μπορεί να παραθέσει φωτογραφίες και βίντεο από τη διαδικασία με την 19χρονη κόρη της που αποδεικνύουν ότι την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση.

Η γιατρός, μάλιστα, είχε απολύσει μέσω email την προηγούμενη συνεργάτιδά της αναισθησιολόγο το 2023, επειδή η τελευταία αρνήθηκε να υποβάλει ανήλικο σε πλασμαφαίρεση. Έκτοτε, η 56χρονη χειριζόταν μόνη της τα μηχανήματα, παρακάμπτοντας τις απαραίτητες ιατρικές δικλείδες ασφαλείας.

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