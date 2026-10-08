Έφοδος της αστυνομίας στις φυλακές Δομοκού: Εντοπίστηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητό

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Έφοδο πραγματοποίησε η υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Δομοκού.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν σε ένα από κελιά καθώς και σε κοινόχρηστο χώρο ένα κινητό τηλέφωνο, 2 αυτοσχέδια μαχαίρια και ένα αυτοσχέδιο σουβλί.

Για το κινητό τηλέφωνο σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έγκλειστου ημεδαπού, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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