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08.10.2026 20:17

«Ψάχνει» τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ η ΑΑΔΕ

08.10.2026 20:17
vissi oaka

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Το ενδιαφέρον της ΑΑΔΕ έχουν τραβήξει οι πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, από την οποία η δημοφιλής τραγουδίστρια φέρεται να «μπήκε μέσα» κατά αρκετά εκατομμύρια.

Στο επίκεντρο των φορολογικών αρχών θα βρεθούν οι αναφορές για υπέρογκες οικονομικές απώλειες της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, που σύμφωνα με αρκετά ΜΜΕ, αγγίζουν τα 3-4 εκατομμύρια ευρώ και η εμπλοκή διαφόρων εταιρειών.

Επίσης, οι ελεγκτικές αρχές θα ερευνήσουν το κατά πόσο έχει δηλωθεί νόμιμα η αμοιβή των 250.000 ευρώ του Νίκου Καρβέλα, που η εταιρεία παραγωγής υποστηρίζει ότι έχει καταβάλει κανονικά.

Προς το παρόν οι ελεγκτές ψάχνουν να δουν αν όλα αυτά τα ποσά που ακούγονται υπάρχουν σε επίσημα έγγραφα, αν υπάρχουν τιμολόγια, αν υπάρχουν καταχωρήσεις και αν η αμοιβή του Καρβέλα έχει δηλωθεί.

Δεν είναι όμως μόνο η συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς από τις ελεγκτικές αρχές αναμένεται να βρεθούν στο μικροσκόπιο και οι προηγούμενες συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο και στο Ηρώδειο. Οι ελεγκτές θα αναζητήσουν να δουν αν αντιστοιχούν αυτά τα ποσά που δηλώθηκαν στις προηγούμενες συναυλίες της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας και αν υπήρχε και εκεί υψηλό έλλειμμα.

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