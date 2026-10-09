Τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Θηβών – Σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Λεωφόρο Θηβών 196, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση των δύο επιβαινόντων φέρεται να είναι σοβαρή.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των τραυματιών, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
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