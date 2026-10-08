Μηχανή παρέσυρε 14χρονη στη Θεσσαλονίκη

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Μηχανή παρέσυρε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες 14χρονη στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 20.00. Η ανήλικη βρισκόταν στο ύψος της 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, όταν την χτύπησε η μηχανή, προκαλώντας της κάκωση στο κεφάλι.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
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