Μηχανή παρέσυρε 14χρονη στη Θεσσαλονίκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μηχανή παρέσυρε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες 14χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 20.00. Η ανήλικη βρισκόταν στο ύψος της 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, όταν την χτύπησε η μηχανή, προκαλώντας της κάκωση στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Διαβάστε επίσης

Μαχαίρωσαν 32χρονο έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα – Καταγγελία για στοχευμένη φασιστική επίθεση

«Ψάχνει» τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ η ΑΑΔΕ