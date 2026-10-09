search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 08:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2026 08:14

Τραγωδία στη Θηβών: Νεκροί 26χρονη και 28χρονος σε τροχαίο με μηχανή (video)

09.10.2026 08:14
troxaio_thivon_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο άφησαν δύο νεαροί άνθρωποι, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/10) στη Λεωφόρο Θηβών.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στου Ρέντη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηχανή εξετράπη για άγνωστο λόγο της πορείας της με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να πέσουν στο οδόστρωμα.

Ο 28χρονος και η 26χρονη μεταφέρθηκαν βαρύτατα τραυματισμένοι στο Nοσοκομείο Τζάνειο, όπου κατέληξαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο «γιατρών», καταθέτει για την πλασμαφαίρεση (video)

Λασποβροχές και καταιγίδες στα δυτικά, καιρός για βουτιές στην υπόλοιπη χώρα

Έφοδος της αστυνομίας στις φυλακές Δομοκού: Εντοπίστηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsot;kis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη στο ραδιόφωνο: «Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας»»

vissi-karvelas-new
LIFESTYLE

Νέα ανακοίνωση Δημητρακόπουλου: «Δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια»

CrediaBank1
BUSINESS

CrediaBank: Ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα οι καταθέσεις μετά την αξιολόγηση της Fitch

troxaio_thivon_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θηβών: Νεκροί 26χρονη και 28χρονος σε τροχαίο με μηχανή (video)

trophymeet
BUSINESS

Αγροδιατροφή: Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες για την κυκλική οικονομία στο TrophyΤροφή της Κορίνθου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

lazopoulos-lakis
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιουζ» είχε την καλύτερη τηλεθέαση της Τετάρτης (7/10)

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 08:39
mitsot;kis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη στο ραδιόφωνο: «Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας»»

vissi-karvelas-new
LIFESTYLE

Νέα ανακοίνωση Δημητρακόπουλου: «Δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια»

CrediaBank1
BUSINESS

CrediaBank: Ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα οι καταθέσεις μετά την αξιολόγηση της Fitch

1 / 3