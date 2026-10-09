Τραγωδία στη Θηβών: Νεκροί 26χρονη και 28χρονος σε τροχαίο με μηχανή (video)

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Την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο άφησαν δύο νεαροί άνθρωποι, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/10) στη Λεωφόρο Θηβών.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στου Ρέντη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηχανή εξετράπη για άγνωστο λόγο της πορείας της με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να πέσουν στο οδόστρωμα.

Ο 28χρονος και η 26χρονη μεταφέρθηκαν βαρύτατα τραυματισμένοι στο Nοσοκομείο Τζάνειο, όπου κατέληξαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή.

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