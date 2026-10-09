search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 10:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2026 10:20

Κρήτη: 53χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, στο πάρκινγκ επιχείρησης όπου εργαζόταν

09.10.2026 10:20
asthenoforo_file

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νεκρός μέσα σε όχημα, στον χώρο στάθμευσης της εταιρείας όπου εργαζόταν, εντοπίστηκε ένας 53χρονος άνδρας, τα ξημερώματα της Πέμπτης σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα εντόπισαν συνάδελφοί του, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, ζητώντας βοήθεια.

Δυστυχώς, για τον 53χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία χαρακτηρίζει τον θάνατό του ως αιφνίδιο.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

Διαβάστε επίσης

Ελευσίνα: Ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα για το μαχαίρωμα του 35χρονου – Τα οπαδικά επεισόδια και η καταγγελία για ακροδεξιούς

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου – Στο νοσοκομείο γυναίκα με εγκαύματα

Τραγωδία στη Θηβών: Νεκροί 26χρονη και 28χρονος σε τροχαίο με μηχανή (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katrinis vouli 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΚΑΚ: Ο Κατρίνης ζητά εξηγήσεις και έγγραφα για την επιλογή της νέας διοίκησης

antetokounmpo-miami
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτος σκόρερ ο Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με τους Πέλικανς με 128-118 (video)

Nidal-Hasan
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ: Οι ΗΠΑ θα εκτελέσουν live τηλεοπτικά, με στρατιωτικό απόσπασμα, τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Τέξας

aggeliki-iliadi-new
LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα – Βλέπω κορίτσια που ψάχνουν ένα πορτοφόλι να τις συντηρεί» (Video)

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική «καταιγίδα» 12 δισ. ευρώ: Πώς η ακρίβεια, ο ΦΠΑ και τα τεκμήρια γέμισαν τα κρατικά ταμεία – Η φορολαίλαπα «τρώει» τις αυξήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

lazopoulos-lakis
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιουζ» είχε την καλύτερη τηλεθέαση της Τετάρτης (7/10)

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 10:47
katrinis vouli 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΚΑΚ: Ο Κατρίνης ζητά εξηγήσεις και έγγραφα για την επιλογή της νέας διοίκησης

antetokounmpo-miami
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτος σκόρερ ο Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με τους Πέλικανς με 128-118 (video)

Nidal-Hasan
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ: Οι ΗΠΑ θα εκτελέσουν live τηλεοπτικά, με στρατιωτικό απόσπασμα, τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Τέξας

1 / 3