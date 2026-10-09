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09.10.2026 10:26

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Θηβών με τους δύο νεκρούς

09.10.2026 10:26
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Η στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στη Λεωφόρο Θηβών, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νεαροί άνθρωποι τα ξημερώματα της Παρασκευής, έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 28χρονος και μία 26χρονη, να κινείται στη Λεωφόρο Θηβών, όταν ξαφνικά ο οδηγός χάνει τον έλεγχο.

Η μηχανή εκτρέπεται από την πορεία της και προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού.

Δείτε το τρομακτικό τροχαίο:

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στου Ρέντη.

Ο 28χρονος και η 26χρονη μεταφέρθηκαν βαρύτατα τραυματισμένοι στο Nοσοκομείο Τζάνειο, όπου κατέληξαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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