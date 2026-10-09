Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Θηβών με τους δύο νεκρούς

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Η στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στη Λεωφόρο Θηβών, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νεαροί άνθρωποι τα ξημερώματα της Παρασκευής, έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο.
Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 28χρονος και μία 26χρονη, να κινείται στη Λεωφόρο Θηβών, όταν ξαφνικά ο οδηγός χάνει τον έλεγχο.
Η μηχανή εκτρέπεται από την πορεία της και προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού.
Δείτε το τρομακτικό τροχαίο:
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στου Ρέντη.
Ο 28χρονος και η 26χρονη μεταφέρθηκαν βαρύτατα τραυματισμένοι στο Nοσοκομείο Τζάνειο, όπου κατέληξαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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