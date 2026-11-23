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Η Μόσχα προειδοποίησε για επιδείνωση της ασφάλειας στη Βαλτική Θάλασσα μετά από μια επίθεση με ουκρανικό drone σε ένα άλλο ρωσικό φορτηγό πλοίο το Σαββατοκύριακο.

«Πράγματι, η επέκταση της τρομοκρατικής δραστηριότητας στην περιοχή της Βαλτικής είναι μια πολύ επικίνδυνη τάση… Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Οδηγεί, φυσικά, σε κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Το Σάββατο, η Φινλανδία δήλωσε ότι εντόπισε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε διεθνή ύδατα εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου, το οποίο αργότερα άρχισε να παρασύρεται προς τα φινλανδικά ύδατα.

Το πλοίο, που αναγνωρίστηκε ως Sparta II, ήταν αγκυροβολημένο περίπου 90 χιλιόμετρα (σχεδόν 50 ναυτικά μίλια) ανατολικά του Ελσίνκι, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη προσπάθειες κατάσβεσης πυρκαγιάς στο πλοίο, αλλά αργότερα ρυμουλκήθηκε προς τα ρωσικά χωρικά ύδατα.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία «θα ήθελε να ελπίζει ότι τα κράτη της Βαλτικής θα χρησιμοποιήσουν με κάποιο τρόπο την επιρροή τους» στην Ουκρανία για να «την προειδοποιήσουν να μην συνεχίσει τέτοιες επικίνδυνες τρομοκρατικές πρακτικές».

Ο Κόλπος της Φινλανδίας που βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της Βαλτικής κατά μήκος των ακτών της Φινλανδίας, της Εσθονίας και της Ρωσίας, αποτελεί βασικό θαλάσσιο πέρασμα για τη Ρωσία, που οδηγεί στην πρώην πρωτεύουσα, Αγία Πετρούπολη.

Η Αλβανία αρνείται ότι τα ουκρανικά drones που βύθισαν ρωσικό πολεμικό πλοίο εκτοξεύτηκαν από το έδαφός της

Την ίδια ώρα, η Αλβανία αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η ναυτική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ρωσικού πολεμικού πλοίου στη Λιβύη προήλθε από το έδαφός της.

« Οι εν λόγω αναφορές είναι ανακριβείς και δεν αντικατοπτρίζουν τα γεγονότα. Η Αλβανία δεν συμμετείχε σε αυτό το περιστατικό και το έδαφός της ούτε χρησιμοποιήθηκε ούτε διατέθηκε για την έναρξη ή τη διευκόλυνση μιας τέτοιας επίθεσης», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας .

Πρόσθεσε:

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι έχουν παρουσιαστεί χωρίς επαληθεύσιμα στοιχεία. Καλούμε τους υπεύθυνους για τη διάδοσή τους να διορθώσουν τα στοιχεία και να επιδείξουν ακρίβεια, δέουσα επιμέλεια και υπευθυνότητα κατά την αναφορά θεμάτων τέτοιας ευαισθησίας».

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