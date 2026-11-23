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Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για πλήρωμα του ΕΚΑΒ Λάρισας που αρνήθηκε να παραλάβει ασθενή, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Το μεσημέρι της Παρασκευή (20/11) 59χρονος ξύπνησε με έντονους πόνους στο στήθος και ο αδελφός του ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Φτάνοντας στο σπίτι οι διασώστες αρνήθηκαν να παραλάβουν τον ασθενή, επειδή είχε λερωθεί. Έφυγαν και είπαν στην οικογένεια να καλέσουν ξανά αφού τον καθαρίσουν.

Ο 59χρονος απεβίωσε το βράδυ της Παρασκευής από ανακοπή καρδιάς. Η οικογένεια του υποστηρίζει ότι αν τον είχαν μεταφέρει στο νοσοκομείο εγκαίρως ίσως είχε σωθεί.

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