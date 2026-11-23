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Έκ διαμέτρου αντίθετη προσέγγιση από τον Νετανιάχου υιοθετεί ο εντολοδόχος πρωθυπουργός του Ισραήλ Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει άμεση ανάγκη για μια στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

«Η ιρανική απειλή είναι η σοβαρότερη απειλή κατά του κράτους του Ισραήλ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ευθεία και άμεση απειλή κατά του κράτους του Ισραήλ που θα απαιτούσε επέμβαση πριν από τον σχηματισμό κυβέρνησης», είπε ο Γκάντι Άιζενκοτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ.

Λίγη ώρα μετά, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που συνεχίζει να επικαλείται την ιρανική απειλή και ζητά τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, έσπευσε να απαντήσει: «Όποιος υποβαθμίζει ή υποτιμά αυτές τις άμεσες και σοβαρές απειλές, το κάνει για πολιτικούς λόγους».

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