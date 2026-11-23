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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Métron Stage διοργανώνει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου την εκδήλωση «Με ποιο δικαίωμα;», μια συνάντηση μουσικής, λόγου, ποίησης και ζωγραφικής, αφιερωμένη στο δικαίωμα κάθε γυναίκας να ζει με ασφάλεια, ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία του Métron Stage, το οποίο αποφάσισε να διαθέσει τα έσοδα από τα εισιτήρια για την ενίσχυση του κινήματος «Strong me», στηρίζοντας το έργο του για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Εκπρόσωποι του κινήματος «Strong me» θα βρίσκονται στον χώρο για να ενημερώνουν το κοινό για το έργο και τις δράσεις του για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα πρόγραμμα που ξεκινά από τις ιστορίες των γυναικών που δεν μπορούν να μιλήσουν, περνά στην αντίσταση απέναντι στη βία και καταλήγει σε ένα κοινό μήνυμα αλληλεγγύης: «Καμία γυναίκα μόνη».

Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά:

Γεράσιμος Ανδρεάτος

Φώτης Ανδρικόπουλος

Κώστας Ανετάκης & Αγγέλω

Αγγελική Βλαχάκη

Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου

Θέλμα Καραγιάννη

Αρετή Κόκκινου

Δημήτρης Λάιος

Σαββέρια Μαργιολά

Αντώνης Μιτζέλος

Αγγέλα Σιδηροπούλου

Πένυ Σκάρου

Vegas

Η εκδήλωση θα ανοίξει με ομιλία της Κατερίνας Παπακώστα και μια σύντομη αφήγηση για τις γυναίκες που βιώνουν τη βία και τη σιωπή. Θα ακολουθήσει ομιλία από την Πένυ Σκάρου, ενώ η ποίηση του Κωνσταντίνου Σιδηρόπουλου θα συναντήσει τη μουσική μέσα από απαγγελίες. Παράλληλα, στον χώρο θα φιλοξενείται έκθεση ζωγραφικών έργων του.

Στις μουσικές ενότητες «Η αντίσταση» και «Όνειρο → Πόνος → Αντίσταση», οι ερμηνείες και οι αφηγήσεις αναδεικνύουν τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την άρνηση της βίας.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τις εμφανίσεις των συμμετεχόντων καλλιτεχνών και ολοκληρώνεται με ελεύθερο μουσικό μέρος από την μπάντα και κοινές συμμετοχές στη σκηνή.

Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι το «Όγδοο» και το «Βήμα για Ζωή».

Η εκδήλωση δανείζεται τον τίτλο της από το ομώνυμο τραγούδι της Αγγελικής Βλαχάκη, ενώνοντας όλους τους συμμετέχοντες σε ένα κοινό μήνυμα κατά της κακοποίησης.

Η φωνή κάθε γυναίκας αξίζει να ακούγεται. Στις 25 Νοεμβρίου, συναντιόμαστε στο Métron Stage για να στηρίξουμε έμπρακτα αυτό το δικαίωμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Προσέλευση: 15:00

Έναρξη προγράμματος: 17:00

Χώρος: Métron Stage — Βουτάδων 42, Γκάζι

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/me-poio-dikaioma/

Πληροφορίες / κρατήσεις: 213 049 8269

Πρωτοβουλία και διοργάνωση: Métron Stage

Υποστηρικτές: Όγδοο, Βήμα για Ζωή