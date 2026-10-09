Αλιείς: Ζητούν 50 λεπτά επιδότηση πετρελαίου – Ξέμεινε από ελληνικό φρέσκο ψάρι η αγορά

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Χωρίς ελληνικά φρέσκα ψάρια παραμένουν οι ιχθυόσκαλες και τα ιχθυοπωλεία, λόγω των κινητοποιήσεων των ψαράδων, με τους αλιείς να ζητούν την επιδότηση πετρελαίου να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο.

Δεμένα παραμένουν τα αλιευτικά σκάφη στα λιμάνια, με τους επαγγελματίες ψαράδες να συνεχίζουν τον αγώνα τους με συντονισμένες κινητοποιήσεις, που έχουν προγραμματίσει για την Κυριακή σχεδόν σε όλη τη χώρα, στις 10 το πρωί.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του πακέτου μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί για την ελληνική αλιεία, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει ταυτόχρονα υψηλό ενεργειακό κόστος, επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, εξάπλωση ξενικών ειδών, αλλά και προβλήματα που συνδέονται με τη λαθραλιεία και τον ανταγωνισμό.

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων των ψαράδων είναι πλέον ορατές στην αγορά. Τα αλιευτικά παραμένουν δεμένα και οι ιχθυόσκαλες κλειστές, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκουν κυρίως κατεψυγμένα ψάρια ή αλιεύματα ιχθυοκαλλιέργειας.

Χωρίς φρέσκα ελληνικά ψάρια η αγορά

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρήνης, Δημήτρης Τσιπούρας, ανέφερε ότι τα αλιεύματα που διατίθενται αυτή την περίοδο είναι εισαγόμενα. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ορισμένοι επιτήδειοι επιχειρούν «τα βαφτίζουν» ελληνικά.

Εμφανής είναι η εικόνα στην αγορά της χώρας με την έλλειψη σε ψάρια και θαλασσινά εξαιτίας της πολυήμερης απεργίας των ψαράδων.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα ιχθυοπωλεία να κλείνουν το ένα μετά το άλλο προσωρινά, αφού δεν έχουν εμπόρευμα να πουλήσουν, ενώ όσα λίγα παραμένουν ανοιχτά, δουλεύοντας με ψάρια από ιχθυοτροφεία, βλέπουν τους τζίρους τους να πέφτουν κατακόρυφα, καθώς δεν υπάρχει ζήτηση.

Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών προτιμάει τα φρέσκα ψάρια και γνωρίζοντας την έλλειψή τους, αποφεύγει τις αγορές από ιχθυοπωλεία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος της άνοιξης, περίοδο που δουλεύουν οι μηχανότρατες, μόνο το 10% των ψαριών της αγοράς είναι ιχθυοτροφείου.

Το καλοκαίρι, όταν δουλεύουν μόνο τα γρι-γρι, το ποσοστό των ψαριών του ιχθυοτροφείου ανέρχεται στο 30%. Σήμερα στην αγορά, εξαιτίας της απεργίας, σχεδόν το σύνολο των ψαριών είναι ιχθυοτροφείου.

Περαιτέρω ενίσχυση

Να θυμίσουμε ότι την Τετάρτη (07.10.2026) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επιδότηση στο πετρέλαιο να αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στον κλάδο των ψαράδων.

Ωστόσο, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης, με την κυβέρνηση να εξετάζει την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για τη στήριξη των αλιέων τους επόμενους μήνες.

Από την πλευρά τους, οι αλιείς ξεκαθαρίζουν ότι οι εξαγγελίες δεν τους ικανοποιούν, καθώς ζητούν η ενίσχυση για το πετρέλαιο να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, ώστε να μειωθεί ουσιαστικά το δυσβάσταχτο κόστος για την έξοδο των σκαφών στη θάλασσα. Όπως αναφέρουν, για ένα μεσαίο αλιευτικό απαιτούνται από 1.200 έως 1.600 ευρώ μόνο για καύσιμα, ενώ για μεγαλύτερα σκάφη το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 2.500 ευρώ.

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