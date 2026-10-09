search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 12:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2026 11:41

Αλιείς: Ζητούν 50 λεπτά επιδότηση πετρελαίου – Ξέμεινε από ελληνικό φρέσκο ψάρι η αγορά

09.10.2026 11:41
psaragora new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Χωρίς ελληνικά φρέσκα ψάρια παραμένουν οι ιχθυόσκαλες και τα ιχθυοπωλεία, λόγω των κινητοποιήσεων των ψαράδων, με τους αλιείς να ζητούν την επιδότηση πετρελαίου να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο.

Δεμένα παραμένουν τα αλιευτικά σκάφη στα λιμάνια, με τους επαγγελματίες ψαράδες να συνεχίζουν τον αγώνα τους με συντονισμένες κινητοποιήσεις, που έχουν προγραμματίσει για την Κυριακή σχεδόν σε όλη τη χώρα, στις 10 το πρωί.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του πακέτου μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί για την ελληνική αλιεία, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει ταυτόχρονα υψηλό ενεργειακό κόστος, επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, εξάπλωση ξενικών ειδών, αλλά και προβλήματα που συνδέονται με τη λαθραλιεία και τον ανταγωνισμό.

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων των ψαράδων είναι πλέον ορατές στην αγορά. Τα αλιευτικά παραμένουν δεμένα και οι ιχθυόσκαλες κλειστές, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκουν κυρίως κατεψυγμένα ψάρια ή αλιεύματα ιχθυοκαλλιέργειας.

Χωρίς φρέσκα ελληνικά ψάρια η αγορά

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρήνης, Δημήτρης Τσιπούρας, ανέφερε ότι τα αλιεύματα που διατίθενται αυτή την περίοδο είναι εισαγόμενα. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ορισμένοι επιτήδειοι επιχειρούν «τα βαφτίζουν» ελληνικά.

Εμφανής είναι η εικόνα στην αγορά της χώρας με την έλλειψη σε ψάρια και θαλασσινά εξαιτίας της πολυήμερης απεργίας των ψαράδων.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα ιχθυοπωλεία να κλείνουν το ένα μετά το άλλο προσωρινά, αφού δεν έχουν εμπόρευμα να πουλήσουν, ενώ όσα λίγα παραμένουν ανοιχτά, δουλεύοντας με ψάρια από ιχθυοτροφεία, βλέπουν τους τζίρους τους να πέφτουν κατακόρυφα, καθώς δεν υπάρχει ζήτηση.

Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών προτιμάει τα φρέσκα ψάρια και γνωρίζοντας την έλλειψή τους, αποφεύγει τις αγορές από ιχθυοπωλεία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος της άνοιξης, περίοδο που δουλεύουν οι μηχανότρατες, μόνο το 10% των ψαριών της αγοράς είναι ιχθυοτροφείου.

Το καλοκαίρι, όταν δουλεύουν μόνο τα γρι-γρι, το ποσοστό των ψαριών του ιχθυοτροφείου ανέρχεται στο 30%. Σήμερα στην αγορά, εξαιτίας της απεργίας, σχεδόν το σύνολο των ψαριών είναι ιχθυοτροφείου.

Περαιτέρω ενίσχυση

Να θυμίσουμε ότι την Τετάρτη (07.10.2026) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επιδότηση στο πετρέλαιο να αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στον κλάδο των ψαράδων.

Ωστόσο, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης, με την κυβέρνηση να εξετάζει την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για τη στήριξη των αλιέων τους επόμενους μήνες.

Από την πλευρά τους, οι αλιείς ξεκαθαρίζουν ότι οι εξαγγελίες δεν τους ικανοποιούν, καθώς ζητούν η ενίσχυση για το πετρέλαιο να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, ώστε να μειωθεί ουσιαστικά το δυσβάσταχτο κόστος για την έξοδο των σκαφών στη θάλασσα. Όπως αναφέρουν, για ένα μεσαίο αλιευτικό απαιτούνται από 1.200 έως 1.600 ευρώ μόνο για καύσιμα, ενώ για μεγαλύτερα σκάφη το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 2.500 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Δούκας για το σχολικό συγκρότημα στη Γκράβα: Δεν θα ανοίξει αν υπάρχει έστω και 1 τοις χιλίοις κίνδυνος

Χανιά: Ένοχος και στο Εφετείο ο πρώην διοικητής της Τροχαίας ΒΟΑΚ – Κάθειρξη 8,5 ετών για εκβίαση και δωροληψία

Θάνατος Μαζωνάκη: Κατέθεσε η 19χρονη κόρη των γιατρών – «Μου έκανε πλασμαφαίρεση τον Αύγουστο η μητέρα μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazwnakis-theodoropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαψεύδει ο Θεοδωρόπουλος ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα στο εξωτερικό

motor oil 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στα διυλιστήρια της Motor Oil με δύο σοβαρά τραυματίες

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 42χρονος αστυνομικός εντός υπηρεσιακού λεωφορείου από πυροβολισμό – Πιθανή αυτοκτονία

audi_rs_5_limousine91-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Audi των 125.980 ευρώ που έχει γίνει ανάρπαστο – Διπλάσιες παραγγελίες από αυτές που περίμεναν

skoulos-mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημήτρης Σκουλός: Κι επίσημα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στη Β Πειραιά o κριτής του GNTM και του My Style Rocks

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

ergazomenoi-kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι στην έξοδο υπό τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας

lazopoulos-lakis
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιουζ» είχε την καλύτερη τηλεθέαση της Τετάρτης (7/10)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 12:40
mazwnakis-theodoropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαψεύδει ο Θεοδωρόπουλος ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα στο εξωτερικό

motor oil 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στα διυλιστήρια της Motor Oil με δύο σοβαρά τραυματίες

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 42χρονος αστυνομικός εντός υπηρεσιακού λεωφορείου από πυροβολισμό – Πιθανή αυτοκτονία

1 / 3