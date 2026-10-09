Θεσσαλονίκη: Νεκρός 42χρονος αστυνομικός εντός υπηρεσιακού λεωφορείου από πυροβολισμό – Πιθανή αυτοκτονία

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Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί 42χρονος αστυνομικός, μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο που βρισκόταν στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αστυνομικός έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και όλα δείχνουν πως πρόκειται για αυτοκτονία.

Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του διερευνώνται ακόμη από τις αρμόδιες Αρχές.

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