Εργατικό ατύχημα στις Σέρρες: Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος που έπεσε από σκαλωσιά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (9/10) στην Κάτω Καμήλα Σερρών.

Ένας 49χρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τον 49χρονο να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε αναμένονται τα πρώτα χιόνια

Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαψεύδει ο Θεοδωρόπουλος ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα στο εξωτερικό

Έκρηξη στα διυλιστήρια της Motor Oil με δύο σοβαρά τραυματίες