Οι αλιείς αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους

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Την απόφαση να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις του πήραν οι αλιείς, τουλάχιστον προσωρινά ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν «πιο δυναμικά».

Η απόφαση ήρθε μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος τους είπε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα και άμεσα.

«Θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας αναμένοντας τις επόμενες μέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους και προσθέτουν: «Δεν επαναπαυόμαστε, δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση, αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».

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