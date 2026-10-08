Μητσοτάκης από Χαλκιδική: «Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις» – Τι υποσχέθηκε στους αλιείς

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Την προσωπική του δέσμευση για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου ανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους των αλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, ενώ παράλληλα έθεσε το πλαίσιο των πολιτικών και διπλωματικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των αλιέων, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε τις πιέσεις που υφίσταται ο πρωτογενής τομέας, τονίζοντας τη βούληση της πολιτείας για ουσιαστική παρέμβαση:

«Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την προσφορά του κλάδου στην παραγωγική συγκρότηση της χώρας, σημειώνοντας: «Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ».

Μητσοτάκης: Έχουμε κερδίσει αξιοπιστία με πολύ κόπο και δεν θα τη θυσιάσουμε

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των συνομιλιών του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι επαφές «επιβεβαίωσαν το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και προόδου στην ευρύτερη περιοχή».

Ενόψει της προεκλογικής περιόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες για ανανέωση της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, ζητώντας καθαρή εντολή αυτοδυναμίας:

«Να σας ζητήσω, καθώς εισερχόμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο, να ανανεώσουμε τη συμφωνία αλήθειας που συνάψαμε το 2019 και επικαιροποιήσαμε το 2023. Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μεταρρυθμίσεις», σημείωσε.

Παράλληλα, εξήγησε την αναγκαιότητα της αυτοδύναμης διακυβέρνησης: «Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αξιοπιστία με πολύ κόπο και δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός τόνισε την προσήλωση της κυβέρνησης στη συνεχή βελτίωση: «Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτε, προχωράμε για μια καλύτερη Ελλάδα».

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