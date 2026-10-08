Τσίπρας: Το ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει με ποιους θα πάει, κάποιοι θέλουν τη ΝΔ – Όχι σε κοινή κάθοδο και μεταγραφές βουλευτών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μηνύματα προς το ΠΑΣΟΚ, αλλά και προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που ζυγίζουν τον χρόνο ένταξής τους στην ΕΛΑΣ, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας στο πολιτικό σκέλος της ραδιοφωνικής του συνέντευξης στα Παραπολιτικά 90,1.

Σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι το θεωρεί «όμορο» χώρο τόσο με την ΕΛΑΣ όσο και με τη Νέα Δημοκρατία, του καταλόγισε ότι αυτή τη στιγμή έχει «μονομέτωπο» με την ΕΛΑΣ και κάλεσε τον Ανδρουλάκη «να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει».

Για τους δε ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας για μία ακόμη φορά έστειλε το μήνυμα ότι δεν θα τους εντάξει στα ψηφοδέλτια αν αποφασίσουν να παραιτηθούν από τις έδρες τους την τελευταία στιγμή, φάνηκε πάντως να δίνει μικρή πίστωση χρόνου.

«Το ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει με ποιους θα πάει»

Ειδικότερα, σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως είναι υπαρξιακό πρόβλημα του κόμματος ότι «είναι όμορο τόσο με την ΕΛΑΣ όσο και με τη Νέα Δημοκρατία, είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θ’ αφήσει».

«Έχει μια παράδοση και μια βάση, διότι ήταν ο κατεξοχήν αντίπαλος πόλος της Δεξιάς, έχει μείνει κόσμος που τον εκτιμούμε, συναγωνιστές», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και «στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή υπεραμύνονται μιας στρατηγικής – αδιέξοδης κατά τη γνώμη μου – σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην ΕΛΑΣ», η οποία, όπως υποστήριξε, «τον μόνο που διευκολύνει είναι τον Μητσοτάκη». Για τον Νίκο Ανδρουλάκη συμπλήρωσε ότι «φαίνεται σε αυτή τη φάση να την επικροτεί».

«Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά η ΝΔ», είπε.

Στον αντίποδα, αναφέρθηκε σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που «βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και στις 7 από τις 10 λέξεις λένε ότι ο Τσίπρας είναι το ίδιο κακός με τον Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω δεν κάνει καλό συνολικά στον προοδευτικό χώρο».

Σημείωσε ότι αυτό δεν κάνει καλό για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι επιτρέπει να δημιουργείται η εντύπωση «που θέλει ο κ. Μητσοτάκης, ότι κάποιοι δεν ασχολούνται με τον ίδιο και την κυβέρνηση, αλλά δίνουν μια μάχη μεταξύ τους, κι εμείς δεν πέφτουμε σε αυτή την παγίδα».

Ο δεύτερος λόγος, κατά τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι όσοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ έχουν τη στρατηγική του μονομέτωπου αγώνα κατά του Τσίπρα, στο πίσω μέρος του μυαλού τους δεν έχουν το πώς θα χάσει ποσοστά ο Τσίπρας, αλλά την επόμενη ημέρα. «Δημιουργώντας τείχος ψυχολογικό απέναντι στην ΕΛΑΣ, κόβουν την προοπτική συνεννόησης για την επόμενη ημέρα και άρα ανοίγουν τον δρόμο για στήριξη και συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία», υποστήριξε.

Συμπλήρωσε πως πιστεύει ότι «ο κ. Ανδρουλάκης δεν το έχει αποφασίσει αυτό, αλλά πιστεύω στελέχη με εμπειρία, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, έχουν αυτή τη στρατηγική». Η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή, πρόσθεσε, «αρκεί να παίζουμε με καθαρά χαρτιά και να μη θολώνουμε τα πράγματα».

Γιατί απορρίπτει την κοινή κάθοδο

Για στελέχη του ευρύτερου χώρου που μιλούν για κοινή κάθοδο στις εκλογές, απάντησε ότι ο εκλογικός νόμος ουσιαστικά καθιστά μια τέτοια επιλογή ασύμφορη, καθώς ένας συνασπισμός κομμάτων, ακόμη και αν έρθει πρώτος, δεν παίρνει το μπόνους εδρών.

Με αυτή την τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε στην πράξη τα σενάρια κοινής εκλογικής καθόδου, χωρίς όμως να κλείσει την πόρτα στη μετεκλογική συνεννόηση των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, την οποία συνέδεσε ευθέως με τις αποφάσεις που θα λάβει το ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα.

«Δεν θα πάρουμε στελέχη έναν μήνα πριν από τις εκλογές»

Αναφερόμενος σε παλαιότερα στελέχη, όπως η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραβρέθηκε σε συνέλευση της ΕΛΑΣ στο Ίλιον, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι οι συνελεύσεις είναι ανοιχτές σε όλους.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ρωτήθηκε και για τα «παλιά» στελέχη, βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά και δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην ΕΛΑΣ, καθώς δεν έχουν παραιτηθεί από τις έδρες τους.

«Ήμουν πάρα πολύ καθαρός, γιατί έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα από ενέσεις αξιοπιστίας. Δηλαδή, αυτή η εικόνα των μεταγραφών αεροδρομίου, να βγαίνει κάποιος με μια έδρα, να την κουβαλάει σε ένα άλλο κόμμα και μάλιστα κάποιοι δι’ ορισμού, όχι με την ψήφο των πολιτών, να την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και μετά να την πηγαίνει σε ένα τρίτο κόμμα. Δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα», ανέφερε.

Ειδικότερα, κλήθηκε από τους δημοσιογράφους να απαντήσει μέχρι πότε οι πόρτες είναι ανοιχτές και τι θα γίνει, για παράδειγμα, εάν κάποιος παραιτηθεί τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο.

«Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα έχουμε Κοινοβουλευτική Ομάδα και ότι όποιοι είναι βουλευτές και θέλουν να γίνουν μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μπορούν να το κάνουν αν παραιτηθούν από τη Βουλή. Διότι, αντιλαμβάνεστε, είναι οξύμωρο βουλευτές να είναι μέλη ενός κόμματος που δεν θέλει να έχει Κοινοβουλευτική Ομάδα και δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνιδάκι. Προφανώς και δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι».

Και ξεκαθάρισε ότι «δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους οι οποίοι παραιτούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας».

«Εμείς δεν θα παίξουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες», τόνισε.

Η ΕΛΑΣ που «τάραξε τα νερά» και οι δημοσκοπήσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε και για τις δημοσκοπήσεις και για τη στασιμότητα που φαίνεται να υπάρχει μετά το καλοκαίρι. Διαφωνώντας με τα περί στασιμότητας, σημείωσε πως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη «έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα που δεν υπήρχε πριν από τον προηγούμενο Μάιο».

«Έχει ταράξει τα νερά: σε κάποιες δημοσκοπήσεις κατέγραψε ποσοστά στο 20%-21%, ενώ σε κάποιες άλλες γύρω στο 17%-18%. Πρόκειται για ένα θετικό σχήμα που δημιουργήθηκε μόλις πριν από 3-4 μήνες», ανέφερε.

Στάθηκε, πάντως, ιδιαίτερα και στον μεγάλο αριθμό των μετρήσεων που δημοσιοποιούνται. Όπως είπε, υπάρχουν 11 δημοσκοπικές εταιρείες και 13 δημοσκοπήσεις κάθε μήνα, με αποτέλεσμα, κατά την άποψή του, οι μετρήσεις «από εργαλείο για να βλέπει κανείς τις τάσεις» να έχουν οδηγηθεί σε «εργαλειοποίηση».

«Εγώ δεν βλέπω στασιμότητα. Είμαστε σε μια πολύ ρευστή πραγματικότητα και κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο μέχρι τον επόμενο Μάιο, Ιούνιο, που προβλέπεται να γίνουν οι εκλογές», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: «Για άλλη μια φορά ο κ. Τσίπρας άφησε στο απυρόβλητο τον κ. Μητσοτάκη»

Ρούμπιο στην Αθήνα: Επίσκεψη για στήριξη της Γκιλφόιλ και… όπλα – Ίσες αποστάσεις για καλώδιο, ψυχρολουσία για τουρκικά F35 και Ισραήλ

Τσουκαλάς: Η Μαρικάρμεν δεν άντεξε την αδικία και «έφυγε» – Στεγαστικό και ιδιωτικό χρέος θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των εκλογών