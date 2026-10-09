search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 16:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2026 15:32

Σοβαρό περιστατικό σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη: Μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι από σοβάδες που έπεσαν από το ταβάνι – Δημιουργήθηκε…. κρατήρας στην οροφή

09.10.2026 15:32
thermi sxoleio sovades – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας.

Ο 14χρονος μαθητής, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας τραύμα στο κεφάλι κι ενώ η αιμορραγία, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, είχε σταματήσει και η κλινική του εικόνα δεν ενέπνεε ανησυχία.

Μηχανικοί του Δήμου Θέρμης έσπευσαν στο σχολείο για τη διενέργεια μακροσκοπικών και εμπειροτεχνικών ελέγχων, ωστόσο, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Απόστολος Τσολάκης, «από την αυτοψία δεν προέκυψε εμφανής αιτία που προκάλεσε την αποκόλληση».

«Δεν προέκυψε καμία προσδιορισμένη αιτία για την αποκόλληση, δεν εντοπίστηκε καμία ρηγμάτωση τοπικά, ούτε στοιχείο υγρασίας στο σημείο της αποκόλλησης, είτε στην πλάκα του σχολικού κτιρίου, είτε στις γύρω αίθουσες», διευκρίνισε ο κ. Τσολάκης, προσθέτοντας ότι και από την πλευρά της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας δεν είχε υπάρξει οποιοδήποτε αίτημα για να ενταχθεί κάποιο έργο σε εργολαβία συντήρησης σχολικών μονάδων. Σημείωσε, δε, ότι από τη στιγμή που από την αυτοψία δεν προέκυψαν στοιχεία ή ενδείξεις που να ερμηνεύουν την αποκόλληση, θα πρέπει να επιληφθούν εξειδικευμένοι επιστήμονες για τη διενέργεια σε δεύτερο βαθμό προσεισμικού ελέγχου.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών & Μαθητριών Δήμου Θέρμης καλεί «πριν θρηνήσουμε θύματα, να αναλάβει την ευθύνη του ο δήμος Θέρμης», ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς του δήμου να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους «και να μη λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσει εγγράφως ο δήμος την καταλληλότητα του σχολείου».

Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1.15 μ.μ. και για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αποκόλληση έχει επιληφθεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Παϊτέρης: Συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο

Οι αλιείς αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους

Συνελήφθη 65χρονος οδηγός λεωφορείου που παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια στη λεωφόρο Μεσογείων





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Οριακά πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (9/10)

nosokomeio serres – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Πέθανε ο 49χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί βαρύτατα όταν έπεσε από σκαλωσιά

pasok-konstantopoulos-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος και αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ με τις καταγγελίες Παπαδοπούλου για «αντρίλα» – Ο Κωνσταντόπουλος είχε ξεπεράσει τα όρια και με την Γεννηματά

antifasist
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε 32χρονο από νεοναζί στην Ελευσίνα: «Μου είπαν ότι με διάλεξαν γιατί είμαι αριστερός και αντιρατσιστής»

farmaka_0910_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Πρωταγωνιστής στις διεθνείς αγορές το ελληνικό φάρμακο – 31 ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες στη CPHI 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

mitsotakis tsipras androulakis samaras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις Οκτωβρίου: Σταθερή η απόσταση ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ, τι περιμένει η ΝΔ και τι δείχνουν για το κόμμα Σαμαρά τα πρώτα ευρήματα

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

ergazomenoi-kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι στην έξοδο υπό τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας

vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 16:22
tileorasi
MEDIA

Οριακά πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (9/10)

nosokomeio serres – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Πέθανε ο 49χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί βαρύτατα όταν έπεσε από σκαλωσιά

pasok-konstantopoulos-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος και αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ με τις καταγγελίες Παπαδοπούλου για «αντρίλα» – Ο Κωνσταντόπουλος είχε ξεπεράσει τα όρια και με την Γεννηματά

1 / 3