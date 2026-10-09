Σοβαρό περιστατικό σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη: Μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι από σοβάδες που έπεσαν από το ταβάνι – Δημιουργήθηκε…. κρατήρας στην οροφή

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Μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας.

Ο 14χρονος μαθητής, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας τραύμα στο κεφάλι κι ενώ η αιμορραγία, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, είχε σταματήσει και η κλινική του εικόνα δεν ενέπνεε ανησυχία.

Μηχανικοί του Δήμου Θέρμης έσπευσαν στο σχολείο για τη διενέργεια μακροσκοπικών και εμπειροτεχνικών ελέγχων, ωστόσο, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Απόστολος Τσολάκης, «από την αυτοψία δεν προέκυψε εμφανής αιτία που προκάλεσε την αποκόλληση».

«Δεν προέκυψε καμία προσδιορισμένη αιτία για την αποκόλληση, δεν εντοπίστηκε καμία ρηγμάτωση τοπικά, ούτε στοιχείο υγρασίας στο σημείο της αποκόλλησης, είτε στην πλάκα του σχολικού κτιρίου, είτε στις γύρω αίθουσες», διευκρίνισε ο κ. Τσολάκης, προσθέτοντας ότι και από την πλευρά της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας δεν είχε υπάρξει οποιοδήποτε αίτημα για να ενταχθεί κάποιο έργο σε εργολαβία συντήρησης σχολικών μονάδων. Σημείωσε, δε, ότι από τη στιγμή που από την αυτοψία δεν προέκυψαν στοιχεία ή ενδείξεις που να ερμηνεύουν την αποκόλληση, θα πρέπει να επιληφθούν εξειδικευμένοι επιστήμονες για τη διενέργεια σε δεύτερο βαθμό προσεισμικού ελέγχου.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών & Μαθητριών Δήμου Θέρμης καλεί «πριν θρηνήσουμε θύματα, να αναλάβει την ευθύνη του ο δήμος Θέρμης», ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς του δήμου να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους «και να μη λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσει εγγράφως ο δήμος την καταλληλότητα του σχολείου».

Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1.15 μ.μ. και για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αποκόλληση έχει επιληφθεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

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