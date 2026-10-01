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01.10.2026 19:06

Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν σε σχολική αίθουσα εν ώρα μαθήματος – Από τύχη δεν τραυματίστηκε μαθήτρια (Photos)

01.10.2026 19:06
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Αναστάτωση προκλήθηκε σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών, όταν τμήματα από την οροφή αποκολλήθηκαν και κατέληξαν πάνω σε θρανία, εν ώρα μαθήματος.

Σύμφωνα με το thebest.gr, οι σοβάδες έπεσαν στο θρανίο μαθήτριας, η οποία φαίνεται πως δεν τραυματίστηκε από τύχη, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε βγει από την αίθουσα για λίγα λεπτά και έτσι δεν βρισκόταν στη θέση της όταν σημειώθηκε η αποκόλληση.

Από τον συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ωστόσο στο εσωτερικό της αίθουσας καταγράφηκαν υλικές ζημιές. Μετά το περιστατικό, οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε άλλη αίθουσα για να συνεχίσουν το μάθημά τους.

Για την πτώση σοβάδων στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών, που βρίσκεται στο Πυροσβεστείο, ενημερώθηκε η Αντιδημαρχία Παιδείας. Όπως έγινε γνωστό από τον Δήμο, μετά τη σχετική ενημέρωση από τη Διεύθυνση του σχολείου, κλιμάκιο εργαζομένων θα πραγματοποιήσει έλεγχο σε όλους τους χώρους του.

Ο έλεγχος θα επεκταθεί και στις αίθουσες του 11ου Λυκείου, το οποίο λειτουργεί στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.

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ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 20:18
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