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01.10.2026 17:31

Χαλκιδική: Απατεώνες που παρίσταναν τους αστυνομικούς έκλεψαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ από ηλικιωμένη

01.10.2026 17:31
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Προσποιούμενοι ακόμη και τους αστυνομικούς, επιτήδειοι κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένη στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, ενώ επιχείρησαν από δυο ακόμη υποψήφια θύματα στην ίδια περιοχή να πάρουν μετρητά και αντικείμενα αξίας. Η Αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες – σύμφωνα με την Αστυνομία – καλούσαν διαδοχικά σε ηλικιωμένους, απαιτώντας αρχικά χρήματα και κοσμήματα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν και απειλές εναντίον τους. Στο τρίτο τηλεφώνημα παρίσταναν τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι δήθεν επιχειρούν να συλλάβουν τους απατεώνες και ζητώντας από τα θύματα να τους «βοηθήσουν».

Στα «δίχτυα» τους έπεσε η 82χρονη, η οποία πριν από δύο 24ωρα πείστηκε να αφήσει τα κοσμήματά της σε σημείο που της υπέδειξαν οι δράστες. Εκεί εμφανίστηκε ο 60χρονος και τα παρέλαβε. Ο ίδιος συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέων Μουδανιών. Από την έρευνα προέκυψε ότι την ίδια ημέρα η συγκεκριμένη ομάδα επιχείρησε να εξαπατήσει ακόμη δύο γυναίκες, 68 και 78 ετών, σε περιοχές της Χαλκιδικής.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση των συνεργών του 60χρονου και τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

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