«Σαρώνει» η κακοκαιρία την Κρήτη: Νεκρός 80χρονος κτηνοτρόφος, πλημμύρισαν σπίτια, κόπηκαν δρόμοι, υπερχείλισαν ποτάμια, ΙΧ παρασύρθηκαν (Photos/Video)

Takeaways by to pontiki AI Η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη από το βράδυ της Τετάρτης προκάλεσε τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά.

Σφοδρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταστροφές σε υποδομές, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές.

Οι αρχές εξέδωσαν μηνύματα μέσω του 112, ζητώντας από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ σε αρκετούς δήμους αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών.

Η Πολιτική Προστασία και οι τοπικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για συνέχιση των ισχυρών φαινομένων στο νησί έως την Κυριακή.

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Σφυροκοπά την Κρήτη η κακοκαιρία που πλήττει από το βράδυ της Τετάρτης το νησί, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, όταν καταπλακώθηκε από φερτά υλικά, αλλά και να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα με πλημμυρισμένους δρόμους, κατεστραμμένες υποδομές και ορμητικά νερά που σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ποτάμια υπερχείλισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μέχρι τη θάλασσα, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση του νησιού.

Την ίδια ώρα, μπαράζ 112 εξέδωσε η Πολιτική Προστασία ζητώντας από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Εντοπίστηκε νεκρός ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο

Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος , τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Καρίνες, του Δήμου Αγίου Βασιλείου και σήμερα τον εντόπισαν νεκρό. Η σορός του εντοπίστηκε στη θέση Καβαλάρης. Στο σημείο βρέθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ με την χρήση drone. Ο άνδρας εντοπίστηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά σε ρέμα κάτω από το ποιμνιοστάσιό του.

Ο άτυχος άνδρας πήγε χθες το απόγευμα στο μαντρί του, όμως δεν επέστρεψε στο σπίτι του. Νωρίς το πρωί οι οικείοι του ενημέρωσαν τις Αρχές και έκτοτε ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τη συμμετοχή και δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται πως στην περιοχή επικρατούσαν από χθες έντονα καιρικά φαινόμενα και όπως φαίνεται στάθηκαν αιτία να χάσει τη ζωή του ο 80χρονος.

Πλημμύρισαν σπίτια, θάφτηκαν αυτοκίνητα στα λασπόνερα, ΙΧ με ζευγάρι έπεσε σε κοίτη ποταμού

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, με βροχές και καταιγίδες να χτυπούν με σφοδρότητα το νησί.

Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από λασπόνερα ενώ υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές με αποτέλεσμα πολλά σπίτια να μην έχουν ρεύμα.

Μεγάλη είναι η ανησυχία στο Πέραμα Ρεθύμνου, όπου ο Γεροπόταμος έχει «φουσκώσει» επικίνδυνα. Η στάθμη του νερού ανέβηκε σημαντικά μετά τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις και υπάρχει φόβος για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης έχει υπερχειλίσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, ενώ στην περιοχή είναι σε διασπορά ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχές βοηθείας. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου.

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά.

Σύμφωνα με στελέχη του δήμου ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα. Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης εργάζονται για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τη διάνοιξη των δρόμων, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έχει διακοπεί η πρόσβαση προς τα Ανώγεια.

Στα Ζωνιανά, τα νερά εισέβαλαν στο υπόγειο κατοικίας κοντά στο γήπεδο, προκαλώντας, σύμφωνα με τον 43χρονο ιδιοκτήτη, ζημιές που ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ. Όπως ανέφερε, καταστράφηκαν οικοσκευές, αποθηκευμένα προϊόντα και προικιά νέου ζευγαριού που ετοιμάζεται να παντρευτεί, ενώ χάθηκαν περίπου ένας τόνος πετρέλαιο και μισός τόνος λάδι.

Τα στελέχη του δήμου περιέγραψαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, με σοβαρότερο περιστατικό την κατάρρευση γέφυρας τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Μονής Διοσκουρίου, στον ορεινό Μυλοπόταμο. Όπως ανέφεραν, σημειώθηκε πτώση αγροτικού οχήματος, με τον άνθρωπο που βρισκόταν σε αυτό να διασώζεται την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, καταγράφονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καθώς, σύμφωνα με τα στελέχη του δήμου, ο μεγάλος όγκος φερτών υλικών έχει προκαλέσει πτώσεις στύλων και η αποκατάσταση των βλαβών απαιτεί χρόνο.

Με έκτακτη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Μυλοποτάμου ζητά αυξημένη προσοχή σε όλα τα χωριά, λόγω του μεγάλου όγκου νερού στα ορεινά. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα, χειμάρρους ή πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζοί είτε με όχημα. Συστήνει επίσης να παραμένουν μακριά από σημεία όπου συγκεντρώνεται ή διέρχεται ορμητικά νερό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Πυροσβεστική: Περισσότερες από 250 κλήσεις για παροχές βοήθειας

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι στιγμής έχει λάβει 255 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαλάδες και Φοινικιά, 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 8 αντλήσεις υδάτων.

Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μυλοπόταμος και Ζωνιανά, 3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 15 αντλήσεις υδάτων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μίνωας Πεδιάδας, 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων. Οι παροχές βοηθείας είναι σε εξέλιξη, ενώ επίσης έχει υπερχειλίσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Επίσης κινητοποιήθηκαν και οι δήμοι των ανωτέρω περιφερειακών ενοτήτων για να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου, δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις, φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των συνοδών φαινομένων, εκδόθηκαν μηνύματα από το 112, στις 09:34, για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, στις 10:02, για περιορισμό των μετακινήσεων στον δήμο Αγίου Νικολάου της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου και στις 11:09, για περιορισμό των μετακινήσεων στους Μαλαδες και Φοινικιά, της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.

Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στον Δήμο Μυλοποτάμου

Κλειστά θα παραμείνουν και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί.

Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου και αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Όπως επισημαίνεται από τη δημοτική Αρχή, προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών, των παιδιών, των οικογενειών τους, καθώς και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς στην περιοχή παραμένουν προβλήματα από την κακοκαιρία.

Στιγμές τρόμου έζησε ζευγάρι

Στιγμές τρόμου έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στα Ζωνιανά, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένο σε «τρύπα» που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη το πρωί της Πέμπτης (1.10.26).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, όταν εξαιτίας της καθίζησης του δρόμου από τις έντονες βροχοπτώσεις το οδόστρωμα υποχώρησε εντελώς την ώρα που περνούσε το όχημα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι οικείοι τους, με τον γιο του ζευγαριού να παραλαμβάνει τους γονείς του και να τους μεταφέρει προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Λίγο πριν τις 07:00 το πρωί ήχησε το 112 στο Ρέθυμνο με την Πολιτική Προστασία να ζητά τον περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και τον Μυλοπόταμο.

Η κακοκαιρία φέρνει ισχυρές καταιγίδες που ήδη έχουν «παραλύσει» αρκετές περιοχές της Κρήτης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Στο Ρέθυμνο πλημμύρησαν σπίτια ενώ οι άνδρες της πυροσβεστικής δεν σταματούν να σπεύδουν για αντλήσεις νερού.

«Σαν ποτάμι μπαίνει το νερό στο σπίτι», λέει κάτοικος των Ζωνιανών στο creta24.gr.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», «βούλιαξαν» λιόφυτα και αμπέλια στους Ζωφόρους

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η παρατεταμένη βροχόπτωση στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με δρόμους να έχουν κλείσει και αρκετά ακόμη σημεία να θεωρούνται επικίνδυνα λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο τα φαινόμενα βρίσκονται σε ένταση

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία και στους Ζωφόρους του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν πλημμυρίσει αγροτικές εκτάσεις, ενώ δρόμοι στην ευρύτερη περιοχή έχουν κλείσει εξαιτίας των έντονων φαινομένων.

Οι εικόνες που καταγράφει το neakriti.gr αποτυπώνουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, με τα νερά να έχουν καλύψει λιόφυτα και αμπέλια. Κάτοικος των Ζωφόρων περιέγραψε ως πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν από την πλευρά του Καστελλίου και συγκεντρώνονται στους Ζωφόρους.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δρόμοι γύρω από την περιοχή έχουν κλείσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, «κατεβαίνουν όλα τα νερά από το Καστέλλι και μαζεύονται εδώ», με αποτέλεσμα αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου

Σε ισχύ βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 1-10-2026, η απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασάκη, νωρίς το πρωί εκδηλώθηκε ισχυρή μπόρα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ληφθεί η αυτή η απόφαση για λόγους ασφαλείας.

«Συνιστούμε στους δημότες μας, να παραμένουν στα σπίτια τους και μόνο όταν είναι ανάγκη να κινούνται στον περιφερειακό δρόμο.

Η ένταση των φαινομένων εξακολουθεί είναι μεγάλη, οπότε καλό είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες» ανέφερε ο κ. Αθανασάκης ο οποίος πρόσθεσε πως σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί οι καλλιέργειες στον κάμπο.

Αυξημένη προσοχή σε όλα τα χωριά ζητά ο Δήμος Μυλοποτάμου από κατοίκους και επισκέπτες, με έκτακτη ανακοίνωσή του για τον μεγάλο όγκο νερού στα ορεινά, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που εκδηλώνεται στην περιοχή.

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου. Η αναστολή της λειτουργίας τους αποφασίστηκε προληπτικά, έπειτα από επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας Κρήτης για έντονα καιρικά φαινόμενα, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού και την αποφυγή επικίνδυνων μετακινήσεων.

Στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, η ορμή των νερών προκάλεσε επίσης μεγάλες καταστροφές.

Ο παραλιακός δρόμος έχει κοπεί σε σημείο του, ενώ τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στη θάλασσα.

Ο δήμος καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα, χειμάρρους ή πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζοί είτε με όχημα. Παράλληλα, συστήνει να παραμένουν μακριά από σημεία όπου συγκεντρώνεται ή διέρχεται ορμητικά νερό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στο μεταξύ, στις 06.40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων και των επισκέψεων στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, ενώ στην περιοχή μεταβαίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την παροχή βοήθειας, εφόσον απαιτηθεί. Έχει αναφερθεί άνοδος της στάθμης των υδάτων σε ορισμένα σημεία και παρουσία φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Στην ίδια ενημέρωση περιλαμβάνονται πληροφορίες για πτώση στύλου και διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Δημοτική Ενότητα Ζωνιανών.

Ο δήμος υπενθυμίζει ότι, για επείγοντα περιστατικά, οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112, το 199 για την Πυροσβεστική, το 100 για την Άμεση Δράση, το 166 για το ΕΚΑΒ και το 108 για το Λιμενικό. Κατά την κλήση πρέπει να αναφέρουν το χωριό, την ακριβή τοποθεσία, το περιστατικό και εάν υπάρχουν άνθρωποι σε κίνδυνο. Καλεί επίσης τους γονείς και τους κηδεμόνες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία και στο Λασίθι. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από το Παλαίκαστρο Σητείας, όπου μεγάλες ποσότητες νερού έχουν πλημμυρίσει χώρο στάθμευσης και έχουν καλύψει αυτοκίνητα.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο Οροπέδιο Λασιθίου. Σύμφωνα με τον Δήμο, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στον Κάμπο εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Παράλληλα, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο στο ύψος της Κεράς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν οχήματα.

Διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, με αρκετές περιοχές του Ηρακλείου να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.

Συγκεκριμένα, η περιοχή του Αγίου Ιωάννη (Χωστός) αλλά και το Τσαλικάκι βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κακοκαιρίας στο Ηράκλειο

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώθηκε, ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και συγκεκριμένα:



-Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χερσονήσου-Καστελίου με εκτροπή κίνησης των οχημάτων από την επαρχιακή οδό Ποταμιών-Ασκών-Λύττου



-Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μαλάδων με εκτροπή κίνησης οχημάτων μέσω της οδού Μάνου Κατράκη



-Κλειστή ιρλανδική διάβαση στο ρέμα περιοχής Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου



Επίσης, ανακοινώθηκε ότι διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων και στην οδό Ευαρέστου περιοχή Τρεις Βαγιές – Ηράκλειο με εκτροπή οχημάτων μέσω των οδών Γιάννη Αθητάκη και Παμφύλου. Επισημαίνεται στους οδηγούς να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.



Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. «astynomia.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα – διακοπές κυκλοφορίας – χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης θα ενημερώνει συνεχώς για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και συστήνει στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.

Κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Στα Χανιά και το Ρέθυμνο τα σχολεία παραμένουν κλειστά την Πέμπτη, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κλειστές παρέμειναν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα, καθώς και οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Έρχεται νέα επιδείνωση, στο επίκεντρο η Κρήτη

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να επηρεάζει το νότιο Αιγαίο, με επίκεντρο κυρίως την Κρήτη.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των πολύ θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων, που θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Πρόσκαιρη ύφεση και νέα επιδείνωση

Αναλυτικά σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ:

Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο,κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) έως τις απογευματινές ώρες. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση θα υπάρχει έως το μεσημέρι της Παρασκευής (02-10-2026) και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Μαρινάκης: Παρούσα η Πολιτεία

«Σε εξέλιξη βρίσκονται από τις πρωινές ώρες έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα ύψη βροχής έχουν ξεπεράσει κατά τόπους τα 100 χιλιοστά, ενώ σε ορισμένες περιοχές καταγράφονται τιμές άνω των 150 χιλιοστών» ανέφερε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών έχουν ήδη αποσταλεί τρία μηνύματα μέσω του 112, ενώ υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από χθες, Τετάρτη, έως και την Κυριακή.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και την Περιφέρεια και τους Δήμους της Κρήτης, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα»

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