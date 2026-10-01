Σε ετοιμότητα η ΕΕ για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ – Κρίσιμη η συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

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Την ύπαρξη επαφών υψηλού επιπέδου με την αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν ‘Αννα-Κάισα Ίκο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ έχουν επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ ή την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές.

Η κ. Ίκο υπογράμμισε τη σημασία της αυριανής συνεδρίασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα. Όπως εξήγησε, ο ρόλος της Κομισιόν είναι να συντονίζει τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων.

«Και σχετικά με τυχόν αποδεσμεύσεις αποθεμάτων που ενδεχομένως ανακοινωθούν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, εμείς στη συνέχεια και μετά την αυριανή συνεδρίαση θα αναλάβουμε δράση, όπως απαιτείται», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, η Κομισιόν διαμηνύει ότι, με βάση την τελευταία ενημέρωση της Ομάδας Συντονισμού για το Πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην ΕΕ.

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