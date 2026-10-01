Καύσιμα: Ένα φουλάρισμα «τρώει» πάνω από το 10% του κατώτατου μισθού – Η Ελλάδα στις ακριβές χώρες της Ευρώπης

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Δεν αρκεί να γνωρίζει κανείς πόσο κοστίζει ένα λίτρο βενζίνης ή diesel για να αντιληφθεί πόσο ακριβό είναι πραγματικά το καύσιμο σε μια χώρα. Η πιο αποκαλυπτική σύγκριση προκύπτει όταν η τιμή στην αντλία αντιπαραβάλλεται με τον μισθό εκείνου που καλείται να την πληρώσει.

Και εκεί η Ελλάδα βρίσκεται σε σαφώς δυσμενέστερη θέση από τις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Νέα πανευρωπαϊκή ανάλυση του Euronews Business, με στοιχεία από το Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπολογίζει πόσο μέρος του μικτού κατώτατου μισθού απαιτείται για να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων. Για την Ελλάδα το ποσοστό φθάνει στο 10,2% για τη βενζίνη και στο 10,4% για το diesel.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια: για να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία μεταξύ των χωρών, η Eurostat υπολογίζει τον ελληνικό κατώτατο μισθό σε 12μηνη βάση, ενσωματώνοντας τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας. Στις χώρες όπου καταβάλλονται 14 μισθοί, όπως η Ελλάδα, ο υπολογισμός γίνεται με τον τύπο μηνιαίος μισθός × 14 / 12.

Ο νόμιμος κατώτατος μισθός που πράγματι λαμβάνει κάθε μήνα ο εργαζόμενος στην Ελλάδα είναι από την 1η Απριλίου 2026 τα 920 ευρώ μικτά.

Πάνω από 100 ευρώ για 50 λίτρα

Η σύγκριση γίνεται ακόμη πιο παραστατική αν αφήσουμε τα ποσοστά και δούμε το ποσό που πρέπει να βγει από την τσέπη. Τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η ευρωπαϊκή σύγκριση οδηγούν σε κόστος άνω των 100 ευρώ για ένα 50λιτρο ρεζερβουάρ στην Ελλάδα.

Ειδικά στο diesel, η μέση ελληνική τιμή στις 21 Σεπτεμβρίου είχε φθάσει περίπου στα 2,224 ευρώ το λίτρο, γεγονός που σημαίνει ότι 50 λίτρα κόστιζαν περίπου 111,20 ευρώ. Η φορολογία αντιστοιχούσε σε περίπου 0,855 ευρώ ανά λίτρο ή 38,4% της τελικής τιμής. Εδώ φαίνεται και η διαφορά ανάμεσα στη στατιστική σύγκριση και στην πραγματικότητα του μηνιαίου προϋπολογισμού.

Τα 111,20 ευρώ του diesel αντιστοιχούν σε περίπου 12,1% των 920 ευρώ του πραγματικού μηνιαίου μικτού κατώτατου μισθού. Η ευρωπαϊκή σύγκριση δίνει 10,4%, επειδή κατανέμει τα 14 ετήσια μισθολογικά ποσά σε 12 μήνες για λόγους συγκρισιμότητας. Δεν πρόκειται επομένως για αντικρουόμενα στοιχεία, αλλά για δύο διαφορετικούς τρόπους μέτρησης.

Η μεγάλη ψαλίδα με την υπόλοιπη Ευρώπη

Η πανευρωπαϊκή σύγκριση δείχνει κυρίως πόσο διαφορετικά βιώνει ένας χαμηλόμισθος την ίδια ενεργειακή κρίση ανάλογα με τη χώρα στην οποία ζει.

Για ένα 50λιτρο ρεζερβουάρ βενζίνης απαιτείται, με την κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία, 10,2% του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα, έναντι μόλις 5% στη Γερμανία, 4,1% στην Ιρλανδία και 3,3% στο Λουξεμβούργο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση στη Βουλγαρία, όπου το ποσοστό φθάνει στο 13,4%, στη Λετονία στο 12,8% και στη Ρουμανία στο 11,5%.

Στο diesel η εικόνα είναι ανάλογη. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 10,4%, όταν η Ιρλανδία βρίσκεται στο 4,3%, η Γερμανία στο 5,2% και το Λουξεμβούργο μόλις στο 3,8%.

Στη Βουλγαρία, αντίθετα, τα 50 λίτρα diesel απορροφούν το εντυπωσιακό 15,4% του κατώτατου μισθού, ενώ στη Λετονία το 13,9% και στη Ρουμανία το 12,7%.

Χώρα Βενζίνη – ποσοστό κατώτατου Diesel – ποσοστό κατώτατου Ελλάδα 10,2% 10,4% Βουλγαρία 13,4% 15,4% Λετονία 12,8% 13,9% Ρουμανία 11,5% 12,7% Γερμανία 5,0% 5,2% Ιρλανδία 4,1% 4,3% Λουξεμβούργο 3,3% 3,8%

Σημείωση: Τα ποσοστά του πίνακα χρησιμοποιούν την κοινή μεθοδολογία Eurostat, δηλαδή για την Ελλάδα ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται σε 12μηνη βάση ώστε να συνυπολογίζονται οι 14 ετήσιες καταβολές. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Diesel: Σχεδόν 40% ακριβότερο στην ΕΕ μέσα σε επτά μήνες

Το πρόβλημα έχει οξυνθεί απότομα μέσα στο 2026. Στις 23 Φεβρουαρίου, η μέση τιμή στην ΕΕ ήταν 1,637 ευρώ το λίτρο για τη βενζίνη Euro 95 και 1,594 ευρώ για το diesel. Στις 21 Σεπτεμβρίου είχε φθάσει αντίστοιχα στα 2,092 και 2,226 ευρώ.

Μέσα σε περίπου επτά μήνες δηλαδή η βενζίνη αυξήθηκε κατά 27,8%, ενώ το diesel εκτοξεύτηκε κατά 39,6%. Μάλιστα, το diesel έχει γίνει πλέον το ακριβότερο από τα δύο βασικά καύσιμα στην Ευρώπη, με τη μέση τιμή των 2,226 ευρώ να αποτελεί, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ρεκόρ από την έναρξη της συγκεκριμένης σειράς δεδομένων το 2005.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει ακόμη νεότερο Weekly Oil Bulletin, με ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η παρακολούθηση των τιμών γίνεται πλέον σε εβδομαδιαία βάση σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο περιβάλλον.

Αυτό είναι τελικά και το σημαντικότερο συμπέρασμα των αριθμών. Για έναν εργαζόμενο στο Λουξεμβούργο ή στη Γερμανία, το γέμισμα του αυτοκινήτου αφαιρεί ένα σχετικά περιορισμένο κομμάτι των μηνιαίων αποδοχών του. Για έναν εργαζόμενο στην Ελλάδα, στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία, η ίδια καθημερινή ανάγκη μπορεί να καταναλώσει διπλάσιο ή και τριπλάσιο ποσοστό του μισθού.

Και για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητο για να πάνε στη δουλειά τους, ένα 50λιτρο γέμισμα τον μήνα είναι μάλλον το αισιόδοξο σενάριο.

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