F-35: Οι Κινέζοι ισχυρίζονται ότι σχεδιάζουν πύραυλο που θα «βλέπει» το «αόρατο» μαχητικό σε απόσταση 61 χλμ.

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Το αμερικανικό μαχητικό πολλαπλών ρόλων 5ης γενιάς F-35 θεωρείται ως το πιο εξελιγμένο πολεμικό αεροσκάφος σήμερα και ένας από τους λόγους που του αποδίδουν αυτή την ιδιότητα είναι τα λεγόμενα «stealth» χαρακτηριστικά του, δηλαδή, υλικά και γεωμετρία που μειώνουν δραματικά το στίγμα του αεροσκάφους στα εχθρικά ραντάρ.

Ωστόσο, σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ το Πεκίνο πειραματίζεται σε μια νέα τεχνολογία, η οποία θα επιτρέπει σε πυραύλους να εντοπίζουν το «αόρατο» μαχητικό από μεγάλες αποστάσεις, ουσιαστικά ακυρώνοντας το μεγάλο πλεονέκτημά του. Συγκεκριμένα, ρεπορτάζ της South China Morning Post, προσομοίωση σε υπολογιστή από Κινέζους ερευνητές εξέτασε κατά πόσον ένας πύραυλος εξοπλισμένος με ένα νέο σύστημα ανίχνευσης και μέτρησης απόστασης με μονόφωτονικό φως (LIDAR) θα μπορούσε να ανιχνεύσει και να παρακολουθήσει ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 από απόσταση έως και 61,5 χλμ. τη νύχτα.

Η μελέτη διεξήχθη από την Κινεζική Ακαδημία Πυραύλων Αέρος, ενός κέντρου έρευνας και ανάπτυξης που ειδικεύεται στους πυραύλους αέρος-αέρος καθώς και στη μαζική παραγωγή τους. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο κινεζικό επιστημονικό περιοδικό «Aero Weaponry» στις 18 Σεπτεμβρίου. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε ένα σύστημα LIDAR μονοφωτονικού τύπου, τοποθετημένο σε πύραυλο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αναγνώριση και την παρακολούθηση αεροσκαφών τύπου «stealth».

Σε αντίθεση με τα συμβατικά ραντάρ, τα οποία βασίζονται σε ραδιοκύματα για την ανίχνευση στόχων, το σύστημα LIDAR χρησιμοποιεί ανακλώμενο φως λέιζερ. Το σύστημα μονοφωτονικού τύπου που εξετάστηκε στη μελέτη έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει εξαιρετικά μικρούς αριθμούς φωτονίων που επιστρέφουν από έναν στόχο. Οι ερευνητές εξέτασαν ένα σύστημα που λειτουργεί σε μήκος κύματος 1.064 νανομέτρων και μοντελοποίησαν την απόδοσή του έναντι ενός F-35C υπό διαφορετικές ατμοσφαιρικές και φωτιστικές συνθήκες.

Προκειμένου να αντικατοπτριστούν οι περιορισμοί ως προς το μέγεθος και την ισχύ του εξοπλισμού που θα μπορούσε να μεταφερθεί από έναν πύραυλο, η προσομοίωση χρησιμοποίησε παλμούς λέιζερ χαμηλής ισχύος 1,0 μιλιτζάουλ και έναν συμπαγή οπτικό φακό 100 mm. Το μαθηματικό μοντέλο έλαβε επίσης υπόψη διάφορους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ανίχνευση, όπως ο χρόνος αδράνειας του ανιχνευτή, η ατμοσφαιρική μετάδοση σε απόσταση άνω των 15 χλμ., ο θόρυβος του ουρανού ως φόντο, η ατμοσφαιρική οπισθοσκέδαση και οι σκοτεινές μετρήσεις του ανιχνευτή.

Σύμφωνα με την προσομοίωση, το σύστημα LIDAR θα χρειαζόταν λόγο σήματος προς θόρυβο 8,8 ντεσιμπέλ, που ισοδυναμεί με τουλάχιστον 9,4 ανιχνευθέντα φωτόνια ηχούς, για να ξεπεράσει τον ατμοσφαιρικό θόρυβο και να επιτύχει κλείδωμα στόχου. Υπό τις συνθήκες της προσομοίωσης, η μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης έφτασε τα 27,7 χλμ. κατά τη διάρκεια της ημέρας και τα 61,5 χλμ. τη νύχτα. Σε απόσταση 27,7 χλμ., οι ερευνητές ανέφεραν ότι το σύστημα θα μπορούσε να παράγει λεπτομέρειες του στόχου με ακρίβεια βάθους περίπου 20 εκ. και εγκάρσια ανάλυση περίπου 50 εκ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το μήκος κύματος των 1.064 νανομέτρων επιλέχθηκε εν μέρει επειδή τα αεροσκάφη stealth διαθέτουν λιγότερα ειδικά αντίμετρα για την ανίχνευση ενεργού λέιζερ σε σύγκριση με αυτά που διαθέτουν κατά των συμβατικών ραντάρ και των συστημάτων ανίχνευσης με υπέρυθρες ακτίνες. Πάντως, τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν προκαλέσει σκεπτικισμό ως προς τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα θα εντόπιζε στην πράξη ένα αεροσκάφος stealth σε έναν μεγάλο όγκο εναέριου χώρου.

Ένας στρατιωτικός αναλυτής, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, αμφισβήτησε το κατά πόσον μια στενή ακτίνα λέιζερ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μηχανισμός αναζήτησης έγκαιρης προειδοποίησης. «Η ακτίνα λέιζερ είναι τόσο στενή, που πιθανότατα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης· στα αρχικά στάδια, αποτελεί απλώς ένα όργανο μέτρησης απόστασης», δήλωσε ο αναλυτής στην SCMP. Οι προβληματισμοί επικεντρώνονται στη διαφορά μεταξύ της ανίχνευσης ενός στόχου, όταν η θέση του είναι ήδη γνωστή, και της αναζήτησης σε μια τεράστια περιοχή του ουρανού με σκοπό τον εντοπισμό ενός αεροσκάφους stealth εξ αρχής.

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