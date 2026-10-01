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01.10.2026 12:53

Φρουροί της Επανάστασης: «Ιστορική νίκη» η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράκ

01.10.2026 12:53
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Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο οι Φρουροί της Επανάστασης, μετά την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ από το γειτονικό Ιράκ, μετά από παρουσία δέκα και πλέον χρόνων.

«Η εκδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ιράκ είναι ο καρπός της ακλόνητης αποφασιστικότητας αυτού του περήφανου έθνους να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία του», ανέφεραν σε ανακοίνωση οι Φρουροί της Επανάστασης.

Οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους στον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό ολοκλήρωσαν χθες επισήμως την επιχείρηση Inherent Resolve στο Ιράκ έπειτα από μια 12ετή εκστρατεία εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ μαζί με τους συμμάχους τους το 2003 ανατρέποντας τον επί μακρόν ηγέτη Σαντάμ Χουσέιν.
Οι δυνάμεις των ΗΠΑ αποσύρθηκαν το 2011 αλλά επέστρεψαν το 2014 έπειτα από αίτημα της ιρακινής κυβέρνησης όταν το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε μεγάλα τμήματα του Ιράκ και της γειτονικής Συρίας.

Η ήττα του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ κηρύχθηκε στρατιωτικά το 2017, αν και πυρήνες του παραμένουν ενεργοί.

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