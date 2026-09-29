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29.09.2026 14:10

Ιράκ: Αποχωρούν οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις – Το «στρατηγικό όφελος» για το Ιράν

29.09.2026 14:10
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Οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις αναμένεται να αποχωρήσουν έως την Τετάρτη από το Ιράκ, ολοκληρώνοντας μια στρατιωτική παρουσία που, με διακοπές, ξεπέρασε τις δύο δεκαετίες και κόστισε τη ζωή σε περίπου 4.500 Αμερικανούς.

Η αποχώρηση γίνεται βάσει συμφωνίας που είχε υπογραφεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν και υλοποιείται εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, προκαλώντας ανησυχίες για ενίσχυση της Τεχεράνης και πιθανή ανασύνταξη του Ισλαμικού Κράτους.

«Στρατηγικό όφελος» για το Ιράν

Ο Ιρακινός αναλυτής Τζάσιμ αλ Μπαχάντλι δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα ωφεληθεί «στρατηγικά», καθώς απομακρύνεται μια στρατιωτική παρουσία που λειτουργούσε ως αντίβαρο στην επιρροή της.

Εκτίμησε επίσης ότι φιλοϊρανικές παραστρατιωτικές οργανώσεις θα παρουσιάσουν την αποχώρηση ως νίκη και θα επιδιώξουν μεγαλύτερο ρόλο στις αποφάσεις για την ασφάλεια και την πολιτική.

Ο διοικητής της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, Αμπού Μοζτάμπα αλ Γιάσιρι, έκανε λόγο για «ιστορική νίκη» και «συντριπτική ήττα για τα αμερικανικά σχέδια», τονίζοντας ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιορταστεί «το κλείσιμο μιας μαύρης σελίδας στην ιστορία του Ιράκ».

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη παρουσιάζει την εξέλιξη ως νίκη του «άξονα της αντίστασης». Ο Αμίρ Χαγιάτ Μοκαντάμ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι «μόνιμη ασφάλεια θα επικρατήσει στο Ιράκ μόλις οι Αμερικανοί αποχωρήσουν από τη χώρα και την περιοχή».

Ιρακινοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι του Ιρακινού Κουρδιστάν προειδοποιούν ότι η απουσία αμερικανικών πληροφοριών, επιμελητειακής υποστήριξης και μη επανδρωμένων αεροσκαφών μπορεί να διευκολύνει το Ισλαμικό Κράτος.

Ο Κούρδος διοικητής Σιρουάν Μπαρζανί ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί κινήσεις πυρήνων του ΙΚ, ενώ τέσσερις Ιρακινοί αξιωματούχοι ασφαλείας και του στρατού δήλωσαν ότι πυρήνας της οργάνωσης φέρεται να σχεδιάζει επιθέσεις αυτοκτονίας που μπορεί να συμπέσουν με την αμερικανική αποχώρηση.

«Το ΙΚ επιδιώκει να στείλει το μήνυμα ότι παραμένει ισχυρό και ικανό να εξαπολύσει αιματηρές επιθέσεις», δήλωσε ο στρατηγός Χάλιντ αλ Μπαγιάτι.

Από το 2003 έως σήμερα

Οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ το 2003 και ανέτρεψαν τον Σαντάμ Χουσεΐν. Αποχώρησαν στα τέλη του 2011, αλλά επέστρεψαν λιγότερο από τρία χρόνια αργότερα για να στηρίξουν τις ιρακινές δυνάμεις κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Το Ιράκ διατήρησε έκτοτε στενές σχέσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με το Ιράν, ενώ βρέθηκε επανειλημμένα στο επίκεντρο της αντιπαράθεσής τους, με κορυφαία στιγμή τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί από τις ΗΠΑ στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης το 2020 και τις επιθέσεις φιλοϊρανικών οργανώσεων κατά αμερικανικών βάσεων.

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