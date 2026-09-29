Νίνο: Πρωτοφανές ξέσπασμα στα social media – «Ετερόφωτα σκουλήκια, έχω σημειώσει από παλιά ποιους σιχαίνομαι με ονοματεπώνυμα» (Video)

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Την αγανάκτησή του αναφορικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος της μουσικής βιομηχανίας και των media εξέφρασε ο Νίνο ο οποίος μέσα από μία οργισμένη ανάρτηση στο Instagram και με αφορμή τη διαχείριση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη από τα Μέσα, ξεσπά, κάνοντας λόγο για κλίκες, «ετερόφωτα σκουλήκια» και «σαύρες» που υποβαθμίζουν ανθρώπους και όταν εκείνοι φύγουν από τη ζωή, τους αποθεώνουν.

«Με το κοινό γνωρίστηκα το 2002, πριν 24 χρόνια, πήρα πολλή αγάπη από το κοινό. Με αγάπησε το κοινό γιατί έβλεπε τα καθαρά μου μάτια. Τότε που ξεκίνησα είχα μια πολύ μεγάλη χαρά που έμπαινα στον χώρο της μουσικής. Στην πορεία κατάλαβα ότι αυτός ο χώρος έχει πολλές δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι πιο παλιά ήταν πιο ανέμελα τα πράγματα», αναφέρει, αρχικά, στο βίντεό του

«Τώρα είναι γεμάτο πονηρά σκουλήκια, ετερόφωτα, που πολεμούν τους αυτόφωτους και περιμένουν στη γωνία την καταστροφή τους. Αυτοί οι ετερόφωτοι άνθρωποι είναι που ψιθυρίζουν στα τραπέζια που διαμορφώνουν τον χάρτη των καλλιτεχνών. Ψιθυρίζουν λογάκια και λένε κακιούλες για να σε βγάλουν εκτός κάδρου. Σχεδόν 25 χρόνια το έχω ζήσει στο πετσί μου αυτό. Δεν ήμουν ποτέ σε αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό, λέω την αλήθεια, την πραγματικότητα, είμαι αυτόφωτος» πρόσθεσε

«Μιλάμε για σκουλήκια που φέρονται απάνθρωπα, σε απαξιώνουν, σε υποβαθμίζουν κι άμα φύγεις από τη ζωή είναι αυτοί οι πρώτοι που θα σε αποθεώσουν και θα κάνουν αφιερώματα. Εγώ έχω σημειώσει από παλιά ποιους σιχαίνομαι με ονοματεπώνυμα για να ξέρει ο κόσμος ποιες είναι αυτές οι σαύρες και αυτά τα σκουλήκια τα ετερόφωτα» τόνισε, εμφανώς αναστατωμένος.

«Δεν είμαι πιόνι κανενός. Δεν έχω γλύψει ποτέ αυτές τις σαύρες. Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό, ο τρόπος που έφυγε και που έφυγε ο Μαζώ, ένας αυτόφωτος άνθρωπος με ιδέες. Είναι μεγάλη ιστορία ο Μαζώ. Ροκ σταρ κανονικός. Παρατηρώ το πώς του φέρεται ο χώρος γιατί βρίσκομαι κι εγώ σε αυτόν. Δεν παρατηρώ πώς φέρεται ο κόσμος, γιατί ο κόσμος ξέρει την αλήθεια. Ο κόσμος τον αγαπούσε. Ο κόσμος σε αγαπάει όταν βλέπει ότι είσαι αληθινός» κατέληξε.

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